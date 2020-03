[VIDEO] Récapitulation de “The Masked Singer”: Saison 3, Épisode 6 – Taco

J’espère que vous portez tous mieux votre banane, car la chanteuse masquée de cette semaine nous emmène tous à l’église de la banane.

Dans ce qui a probablement été sa meilleure performance à ce jour, le compétiteur grand, jaune et fruité a chanté “Lean on Me”. C’était en phase. Il se souvenait de tous les mots. Il a même évoqué une véritable émotion au-delà de “yee-haw!” Franchement, je ne savais pas que Banana l’avait en lui.

Et cet éclat de virtuosité des fruits tropicaux l’a maintenu en lice pendant une semaine. Cependant, son concurrent comestible Taco a eu moins de chance. Lisez la suite pour les faits saillants des performances.

MINOU | Le schtick de cette semaine consistait à demander aux amis des concurrents – également en costume – de donner des témoignages dans leurs paquets d’indices. Le copain de Kitty est apparu dans une perruque verte Raiponce qui couvre son visage et… sont-ce… des gants de cuisine flous? L’ami nous a dit que Kitty “n’avait pas une tonne d’amis et a été victime d’intimidation à l’école pour être bizarre.” Pendant ce temps; pendant ce temps, des indices comprenant un œuf de Fabergé et un candélabre voltigeaient sur l’écran. Avec cet étrange intermède mis à part, Kitty a fait un travail extraordinaire en chantant «Mama’s Broken Heart» de Miranda Lambert – si cette chose concernait vraiment les côtelettes musicales, elle gagnerait haut la main. (Je suppose: Victoria Victoria victorieuse.)

TACO | Le casse-croûte portatif interprète «Can’t Help Myself» de The Four Tops, qui avait une sensation très différente de ses deux sorties précédentes mais qui montrait toujours son style vocal facile. Son ami nous a dit: «Nous aidons tous les deux les gens quand ils sont assommés, quand la vie les frappe dans des endroits bas.» Et plus tard, dans un autre gadget pour la soirée, Taco a donné à la juge Nicole Scherzinger un bracelet d’amitié qui dit «baiser». Il a ajouté: “Quand je vous ai vu en personne, vous étiez parfait.” (Je suppose: Tom Bergeron, animateur de Dancing With the Stars / America’s Funniest Home Videos.)

BANANE | Comme je l’ai mentionné plus tôt, le numéro de Banana cette semaine – “Lean on Me” de Bill Withers – était un million de fois meilleur que le désordre qu’il a transformé dans le dernier épisode. Par la suite, il a dit à la foule que son père était décédé récemment, “et cette chanson était notre confiture.” Les “amis” de Banana ressemblent beaucoup à ses filles (et pourquoi ne sont-ils pas en costume? Jeong qualifie l’ensemble de la meilleure performance de Banana jusqu’à présent, et il a raison. (Je suppose: le comédien Bill Engvall.)

GRENOUILLE | Le point de vue de Frog sur «You Dropped a Bomb on Me» du Gap Band était énergique et amusant. Son ami, qui semblait être son ancien professeur, a laissé des indices sur le shampooing et la vie à Los Angeles. Et son bracelet au juge invité / vainqueur de la saison 1, T-Pain, a simplement déclaré: “Tout ce que nous faisons, c’est gagner.” (Ma conjecture: Shad “Bow Wow” Moss … qui a enregistré un single, “Outta My System”, avec T-Pain … et ce single est devenu platine, que vous pourriez certainement appeler “gagnant”.)

LE DÉMASQUAGE | Taco s’est révélé être Bergeron. (Obtenez ses réflexions sur la nouveauté de se sentir nerveux ici.)

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Selon vous, qui est sous les masques restants? Avez-vous hâte de rencontrer le prochain groupe de chanteurs? Sonnez dans les commentaires!