[VIDEO] Récapitulation de “The Masked Singer”: Saison 3, Épisode 7 – Bear Unmasked

Le dernier groupe de chanteurs masqués de la saison 3 est dans la maison, vous tous! Jetez vos mains en l’air, agitez-les comme si vous n’en aviez rien à foutre, et – OH BON DIEU DE QUELLE DIMENSION HELL DID NIGHT ANGEL ESCAPE?

Désolé pour cette panique momentanée, mais le visage violet de l’un des nouveaux concurrents du groupe C est un truc de cauchemars. Et Rhino est un ancien aviateur? Et T-Rex porte un pourpoint pour une raison quelconque?

C’est un monde bouleversé, mes amis. Lisez la suite pour les performances et – bien sûr – qui s’est fait démarrer (et qui ils étaient).

ANGE DE LA NUIT | “De loin, la meilleure performance de toute la saison”, a déclaré le juge Jenny McCarthy Wahlberg après que la chanteuse très talentueuse au masque très inquiétant ait interprété “You Give Love a Bad Name” de Bon Jovi, et elle ne s’était pas trompée: l’alto fort de Night Angel et la présence sur scène a fait pour une performance très regardable. Les indices du package vidéo inclus: quatre grands-mères (ou est-ce Grammy?), La magie et un motel. Oh, et elle semble aussi avoir un accent britannique. (Ma conjecture: aucune idée, mais un tas de gens sur Twitter pensent à l’ancien membre de Xscape Kandi Burruss, alors je vais m’en réjouir.)

OURS | La vidéo de configuration de Bear semble indiquer qu’elle a été la cible de critiques, mais que tout ce qu’elle fait pour frotter les gens dans le mauvais sens est au service de ses «petits». Il y avait aussi des patins de hockey, une radio et des cartes à jouer (ce que Wahlberg a souligné était un full, mais les plus férus de poker devront vérifier cela). Elle a rappé “Baby Got Back” de Sir Mix-a-Lot et semblait avoir beaucoup de plaisir avec ça … attendez, est-ce que cela pourrait être …

ASTRONAUTE | Choses que je ne sais pas: comment la personne à l’intérieur de ce costume peut-elle en voir et qui est cette personne Il a chanté “You Say” de Lauren Daigle et ressemblait certainement à quelqu’un qui avait déjà pris la scène en tant que chanteur. Mais les indices (un lei, un pied de squelette, une boîte à outils, “code bleu”, “j’ai commencé à un jeune âge,” etc.) n’ont pas crié personne en particulier pour moi. (Je suppose: aucune idée. Je le tue ce soir, les gars.)

T-REX | Ce que T-Rex manquait de précision de hauteur, elle a compensé en quantités d’énergie folles, à partir du moment où elle a dansé sur scène. Le sentiment a continué tout au long du «So What» de Pink, qui s’est déroulé exactement comme il le faisait cette fois-ci, votre meilleur ami éméché l’a fait au karaoké: beaucoup de high kicks, pas beaucoup de talent vocal. Je suis intrigué, cependant, par l’histoire de T-Rex sur le fait d’être «arraché à l’obscurité» et de rivaliser avec une douzaine d’autres personnes comme elle – la vidéo sur les indices avait certainement une impression de compétition avec la réalité, non? (Je suppose: Dance Moms, devenu une star de YouTube, Jojo Siwa.)

RHINOCÉROS | Le cornu avait un tas d’indices de musique country dans sa vidéo, y compris une guitare géante marquée avec Grand Ole Opry. Mais il ressemble et se sent comme un athlète, même si son interprétation de “Have a Little Faith in Me” de John Hiatt affectait étonnamment pour quelqu’un qui ne chante peut-être pas tout le temps. (Ma conjecture: ancien phénomène de football collégial / quart-arrière de la NFL Tim Tebow?)

CYGNE | Je ne vais pas mentir: la tendance de Swan à sur-énoncer et à parler en vers obtus pendant son paquet d’indices a rendu difficile d’obtenir une perle sur qui elle est. Cette performance étrangement raide de “Fever” de Peggy Lee n’a pas aidé non plus. (Je suppose: peut-être que Jennifer Love Hewitt du 9-1-1? Peut-être?)

LE DÉMASQUAGE | Bear s’est révélé être Palin.