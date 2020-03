[VIDEO] Récapitulation des auditions «American Idol» – Genavieve Linkowski Sister

HISTOIRES CONNEXES

Une douzaine d’espoirs supplémentaires ont été envoyés à Hollywood sur American Idol dimanche, y compris un visage familier dont l’histoire a pris des tournures malheureuses depuis son passage dans la série. Lisez la suite pour une ventilation des 12 auditions réussies de la semaine 3:

KIMMY GABRIELA, 17 | La troisième semaine d’auditions d’Idol a commencé fort avec cette adolescente de Floride, qui dit que la musique l’aide à se connecter avec son héritage dominicain et vénézuélien. Alors, naturellement, elle a joué… “Let’s Hurt Tonight” de OneRepublic? Mis à part le choix de chanson surprenant, la fille a des pipes. À la demande de Katy Perry, Gabriela a interprété une deuxième chanson en espagnol et les juges sont encore plus amoureux d’elle. Ils l’ont même bénie (ou maudite?) Avec une prédiction du Top 10.

LAUREN MASCITTI, 27 | Soutenue par son fiancé, l’auteur-compositeur primé aux Grammy Awards Shawn Camp, cette chaussure évidente a solidifié son billet pour Hollywood avec un son émotionnellement mature et inattendu. Les juges l’ont également comparée à Laci Kaye Booth… ce qui m’a rappelé l’existence de Laci Kaye Booth. Pouvez-vous croire que la petite reine de la campagne était sur cette émission il y a moins d’un an? J’ai officiellement perdu toute notion du temps. Quoi qu’il en soit, félicitations à Lauren!

DEWAYNE CROCKER JR., 23 | Comme l’a dit un jour la légende de Drag Race, Tatianna, «Nous faisons tous des choix, mais c’était un choix.» Je ne m’attendais certainement pas à ce que ce chef de louange livre une interprétation sexuée de “Don’t Worry Be Happy” de Bobby McFerrin Mais je ne détestais pas non plus. C’était lisse et agréable, et cela a vraiment montré sa gamme. La seule préoccupation des juges était la personnalité de DeWayne – ou son absence – Lionel Richie offrant ce conseil déroutant: «Vous devez penser émotionnellement, mais aussi faire du show-business.» Aidez-moi?

DILLON JAMES, 26 | À moins que l’un des destins réels de la mythologie grecque ne décide d’intervenir, il est impossible que ce «pays Post Malone» ne soit pas destiné à devenir un favori des fans. Il a suffi de quelques notes haletantes de «Make You Feel My Love» de Bob Dylan et, boum, j’étais enceinte. Et tandis que la caméra tournait le long du panneau des juges, Luke Bryan à la mâchoire lâche et Katy en transe a confirmé que tout le monde passait un moment merveilleux.

GEENA, 27 | Celui-ci était un appel serré, mais elle a finalement gagné les juges en battant le refrain infectieux de sa chanson originale dans leur cerveau, puis en les invitant à chanter. Si rien d’autre, elle était amusante.

SHANNON GIBBONS, 20 | Un mélange parfait de Darlene et Becky, Shannon a époustouflé les juges avec une interprétation à couper le souffle de “I’d Rather Go Blind” d’Etta James. Peut-être que c’était ces cloches de tournesol, mais je ne m’attendais pas à ce que cette voix sorte d’elle. Katy a donné à l’audition son sceau d’approbation officiel, en disant: «C’est pourquoi je reviens sans cesse à cette émission, Shannon.» (Eh bien, cela et le chèque de paie ridicule.)

GENAVIEVE LINKOWSKI, 20 | Eh bien, c’était une façon déchirante de terminer la nuit. Si le visage de Genavieve semblait familier, c’est parce qu’elle a auditionné il y a quelques saisons, moment auquel elle a été rejointe par sa sœur de soutien. Cette sœur est décédée depuis, inspirant Genavieve à interpréter «Comment je suis censé vivre» de Michael Bolton. Une voix puissante a aidé cette chanson à monter en flèche, tandis que ses émotions honnêtes la maintenaient suffisamment ancrée. (Non, je ne pleure pas. Tu pleures.)

D’autres candidats notables en route pour Hollywood…

* Les juges ont dit à Amelia, 23 ans, qu’elle était «un rêve» après qu’elle les ait enchantés avec une superbe performance de «Hier» des Beatles.

* Katy a tiré le vieux “Je n’aime pas ça … je l’aime!” sur Erin Kirby, 16 ans, dont les cheveux rose vif correspondent très bien à son nom de famille.

* Jordan Jones, 26 ans, a obtenu un petit kilométrage supplémentaire de son ticket d’or, proposant à sa petite amie après l’avoir sérénée devant les juges.

* “Rise Up” d’Andra Day est plus que surutilisé à ce stade, mais la belle prise de Courtney Timmons, âgée de 22 ans, était indéniable. Son chant aérien m’a emmené sur une autre planète.

* Lauren Spencer-Smith, une «toute petite fille avec un rêve énorme», a apporté un son naturellement rafraîchissant avec sa performance de «What About Us» de Pink. Le jeune de 16 ans a laissé les juges sans voix.

Vos réflexions sur Idol Week 3? Votez pour vos auditions préférées ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre critique complète de la soirée.