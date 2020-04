[VIDEO] “Reno 911!” Revival Trailer, Premiere Date Quibi

Les flics Keystone de Reno 911! reviennent sur les lieux du crime la semaine prochaine via Quibi – et nous avons votre premier aperçu de la bande-annonce inaugurale du réveil ci-dessus.

Comme indiqué précédemment, les trois premiers des 12 mini-épisodes de la saison 7 seront diffusés le lundi 4 mai via le streamer, les épisodes suivants se déroulant en semaine.

Reno Reno 911! les vétérans incluent Thomas Lennon, Cedric Yarbrough, Robert Ben Garant, Kerri Kenney-Silver, Niecy Nash, Wendi McLendon-Covey, Carlos Alazraqui et Mary Birdsong.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Narrativia, la société de production formée par le regretté auteur britannique Terry Pratchett, s’est associée à Endeavour Content et au producteur britannique Motive Pictures pour développer les romans Discworld de Pratchett en de nouvelles adaptations d’écran, rapporte notre site frère Deadline reports. Le projet ne doit pas être confondu avec BBC America’s The Watch, une série en huit parties basée sur l’univers Discworld.

* Netflix a commandé une quatrième saison de la célèbre série néerlandaise Borgen, qui sortira en 2022, tandis que les saisons 1 à 3 seront diffusées plus tard cette année. Le drame politique reprendra avec Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen de Westworld) dans son rôle de ministre des Affaires étrangères, tout en suivant le voyage de Katrine Fonsmark (Birgitte Hjort Sorensen)

* La prochaine «semaine thématique» des jeunes et des agités des épisodes passés (qui débutera le lundi 4 mai) présentera des épisodes datant de 1981 qui mettent l’accent sur la relation passionnée entre Victor et Nikki. Le Bold and the Beautiful, quant à lui, diffusera certains des mariages les plus mémorables de l’histoire de la série – certains datant de 1991.

* Comme pour les Daytime Emmys, les gagnants de cette année pour les sports et la programmation d’actualités et documentaires seront reconnus plus tard cette année via la production vidéo à distance.

* Avant la réunion spéciale sur les parcs et loisirs, NBC diffusera The Paley Center Salutes Parks and Recreation le jeudi 30 avril à 8 / 7c.

* Netflix a renouvelé sa première série originale africaine Queen Sono, avec le vétérinaire Quantico Pearl Thusi, pour la saison 2, selon notre site soeur, Deadline reports.

* Labour of Love de Fox (en première le jeudi 21 mai) a publié une promo présentant les «15 papas pleins d’espoir» qui s’affronteront pour gagner la future maman Kristy à travers une série de défis et de dates:

