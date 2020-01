Vidéo Ricky Martin rend les fans fous, son mari apparaît derrière lui | AP

L’interprète de “Feu de nuit neige de jour” Ricky Martin a une figure qui semble sculptée par les dieux grecs car n’importe quelle partie de son corps est pleine de muscles.

Ricky Martin travaille dur pour garder son corps en forme, en même temps que son beau mari Jwan Yosef.

Le chanteur n’a pas seulement montré qu’il pouvait attirer ses fans à travers ses chansons dans lesquelles il a travaillé sur différents rythmes comme les ballades, la pop et même le reggaeton; Dans les réseaux sociaux, il a également eu beaucoup d’influence.

Grâce à sa capacité d’adaptation, il a eu l’opportunité d’évoluer de manière quasi parfaite il a réussi à avoir 13,5 millions de followers sur son compte Instagram officiel, profitant de son succès sur le réseau social à chaque publication qu’il partage Ricky Martin Cela devient un succès.

Telle était la récente vidéo qu’elle a partagée où elle apparaît portant son corps sculptural, c’est une vidéo selfie dans laquelle sa poitrine apparaît et nonchalamment son mari apparaît derrière lui, allongé sur un lit bébé vérifiant son téléphone portable.

La vidéo mentionnée est éditée, elle est en noir et blanc donc elle a un air plus romantique et profond.

A partir du moment où Ricky Martin Il est devenu connu pour sa carrière (groupe Menudo) a attiré l’attention à partir de ce moment et encore plus quand il a lancé sa carrière solo tomber amoureux des milliers de jeunes femmes et à ce jour, c’est la même chose, même si elle est sortie du placard pour les femmes, elle est encore un coup de cœur.

Bien que Ricky soit un peu plus sage au moment du partage photographies ou des vidéos de vos moments en famille et même avec votre partenaire, vous pouvez comprendre sa situation avec un personnage public, mais à cette occasion, il a décidé de montrer son corps et un peu celui de son mari bien-aimé.

