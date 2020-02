Vidéo! Rihanna pose en mini bikini et involontairement elle voit cette “Pure Lingerie”

Rihanna surprend ses fans et les médias avec une belle lingerie

La chanteuse Rihanna est sans aucun doute une grande référence musicale, car avec Beyoncé, Shakira et Jlo ont marqué l’histoire, les médias l’ont désignée comme la meilleure de cette décennie.

Elle a profité de sa renommée et a fait ressortir le meilleur, car elle est aujourd’hui entrepreneure, couturière et créatrice. Beaucoup de ses fans l’aiment pour sa carrière et le plus important est qu’elle n’a pas été liée à des scandales.

Dans son compte Instagram officiel, nous avons observé une vidéo qui a laissé tout le monde bouche bée alors que Rihanna pose encore et encore d’une manière audacieuse et intrépide, cela montre.

La vidéo dont nous parlons n’a pas de commentaire de l’artiste, Rihanna réalise cette séance photo dans un endroit bien décoré et matelassé. Certains de ses fans soutiennent que le costume de Rihanna a été conçu par elle-même.

Parmi les commentaires, nous soulignons: “Je m’appelle Rihanna” “J’ai attaché les cheveux violets essa mulher arraza eu heim! ## CAMALEONICA! Linda “” S’il vous plaît essayez de faire une chanson avec Chris Brown Je vous aime encore une fois avec une chanson s’il vous plaît s’il vous plaît “.

