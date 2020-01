[VIDEO] «Riverdale» Sneak Peek: Saison 4, épisode 11 – «Quiz Show»

HISTOIRES CONNEXES

Les dames de Riverdale ne sont pas seulement de jolis visages, vous savez.

TVLine a un aperçu exclusif de l’épisode de ce soir (The CW, 8 / 7c), avec Betty, Veronica, Cheryl et Toni faisant équipe pour former une équipe de quiz pour Riverdale High et affronter Seaside High dans une compétition télévisée. Et ce n’est pas un combat juste: les filles roulent absolument Seaside avec leurs connaissances supérieures, bourdonnant rapidement de réponses correctes sur l’île italienne de Murano, les mitochondries et le célèbre architecte Frank Lloyd Wright. (Betty a bien compris ce dernier, mais Cheryl le savait aussi. Il a conçu Thorn Hill!)

Avec une victoire, Riverdale affrontera Stonewall Prep dans la finale du quiz bowl… et ce Stonewall rampant Bret se cache dans l’ombre en les regardant concourir. Il a probablement un sale tour ou deux dans sa manche, non?

Ailleurs dans «Quiz Show»: «Déterminé à donner une seconde chance à Frank, Archie lui donne un emploi chez Andrews Construction», «Veronica et Cheryl s’associent pour une entreprise peu probable» et «Le rendez-vous de Kevin avec un nouveau prétendant prend une étrange et virage inattendu. “

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour un premier aperçu exclusif de Riverdale de ce soir, puis appuyez sur les commentaires pour partager vos réflexions.

