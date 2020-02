Vidéo! Romeo Santos a embrassé Natti Natasha sur scène et Daddy Yankee a réagi comme ça

Tout le monde a été laissé bouche bée

2 février 2020

Romeo Santos est sans aucun doute l’un des chanteurs les plus acclamés de tous, car la bachata l’a aidé à s’évader, c’est pourquoi tout le monde le connaît, il est très rare que quelqu’un ne le connaisse pas.

Depuis qu’il est associé à la chanteuse Natti Natasha, tout dans sa vie a changé car tous les médias en sont très conscients, qu’ils le fassent ou non et ils savent que ce sont des tendances qui donnent beaucoup à dire.

Le chanteur Romeo a dédié une chanson à Natti Natasha qui a laissé tout le monde bouche bée et qui dit: «La meilleure version de vous, je ne l’ai pas méritée, je reconnais chaque échec que je vous ai brisé le cœur d’être des complexes royaux.

Ma forme dévastatrice a ignoré votre couronne. “” Et aujourd’hui, les papiers sont changés, ma chance a mis fin aux cris que j’ai provoqués, je les paie plus que pour ma dictature, pour mon idiotie je me retrouve dans un remix qui souffre de vous perdre, c’est que je suis ici “.

Et comment, s’il était petit, il en a profité pour l’embrasser devant tout le monde sur scène, ses fans sont devenus fous sans s’arrêter et tout le monde est amoureux d’eux.

.