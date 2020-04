[VIDEO] Saturday Night Live: Brad Pitt en tant que Anthony Fauci – SNL at Home

Le Dr Anthony Fauci a réalisé son souhait ce week-end lorsque le vainqueur des Oscars Brad Pitt a fait une apparition surprise dans Saturday Night Live.

The Once Upon a Time… à Hollywood a fait ses débuts en tant que directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses lors de l’ouverture à froid. Son casting fait suite à une interview du 10 avril que le vrai Fauci a faite avec ., dans laquelle on lui a demandé qui il voulait jouer avec lui sur SNL, si nécessaire. “Oh, Brad Pitt,” répondit-il en plaisantant. “Bien sûr.”

Dans le croquis, Pitt’s Fauci s’est assis pour parler de «certaines libertés» que le président Trump a prises lors de la discussion sur les traitements potentiels pour le coronavirus – y compris l’injection de désinfectants domestiques.

“Je sais que je ne devrais pas toucher mon visage, mais …”, a-t-il dit, complètement abasourdi par la remarque de Trump. «Maintenant, il y a une rumeur selon laquelle le président va me licencier… Alors oui, je suis viré. Mais jusque-là, je vais être là, exposer les faits à quiconque écoute. Et quand j’entends des choses comme: «Le virus peut être guéri si tout le monde relève le défi Tide Pod», je serai là pour dire: «S’il vous plaît, ne le faites pas». »

Pitt a ensuite retiré sa perruque pour s’adresser au vrai Fauci. “Merci pour votre calme et votre clarté en cette période troublante”, a-t-il déclaré. «Et merci aux travailleurs médicaux, aux premiers intervenants et à leurs familles, d’être sur la ligne de front.»

Ce week-end a marqué le deuxième épisode à distance de SNL depuis que la pandémie de coronavirus a forcé la série de comédies de fin de soirée à arrêter la production. Le premier épisode a été diffusé le 11 avril et mettait en vedette l’animateur surprise Tom Hanks et l’invité musical Chris Martin. Parmi les autres invités invités figuraient les agrafes de la SNL, Larry David (en tant que récent abandon présidentiel Bernie Sanders) et Alec Baldwin (qui a appelé à Weekend Update en tant que président Trump). Cet épisode a également rendu hommage à la grand-mère de Michael Che et producteur de musique de SNL, Hal Willner, tous deux morts de COVID-19.

Qu’avez-vous pensé du tour de Brad Pitt en tant que Dr. Fauci? Et que pensez-vous de la deuxième édition de SNL «At Home» dans son ensemble? Pesez via le sondage suivant, puis appuyez sur les commentaires avec vos réactions.

