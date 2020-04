[VIDEO] Saturday Night Live: la grand-mère de Michael Che meurt – Coronavirus

La pandémie de coronavirus a coûté la vie à la grand-mère de Michael Che, Martha, qu’il a honorée lors de l’édition à domicile ce samedi soir de Saturday Night Live.

Plus tôt cette semaine, la mise à jour du week-end a révélé que sa grand-mère est décédée après avoir reçu un diagnostic de COVID-19. “Je vais bien, compte tenu de la situation”, a-t-il écrit dans une publication Instagram supprimée depuis. «Je suis évidemment très blessée et en colère qu’elle ait dû endurer toute cette douleur seule. Mais je suis aussi heureux qu’elle ne souffre plus. Et je me sens aussi coupable de me sentir heureux. Fondamentalement, toute la gamme de sentiments complexes que tout le monde a perdu quelqu’un de très proche et spécial. Je ne suis pas unique. Mais ça fait toujours peur. Je ne sais pas si je vais perdre quelqu’un d’autre à cause de ce virus. Je ne sais pas si je serai perdu avec ce virus. Qui connait le roi?

Puis, dans un article de suivi qu’il a partagé quelques heures avant la diffusion de samedi, Che a admis qu’il avait des doutes quant au redémarrage de SNL pendant une pandémie en cours. “J’étais honnêtement sceptique à l’idée de le faire au début, mais avoir autre chose à penser cette semaine a vraiment aidé les jours qui passent pour moi”, a-t-il déclaré. «Et aussi, voir mes camarades de casting et le personnel m’a fait sentir à nouveau presque normal. Et si nous pouvons faire la même chose pour vous avec quelque chose de stupide et stupide, alors bon sang, essayons-le! »

Che a réitéré ce sentiment lors de la mise à jour, en disant: “Comme vous le savez, Colin, j’ai perdu ma grand-mère cette semaine, et le retour au travail m’a vraiment fait me sentir mieux, surtout avec vous.” Il a dit à Jost que la partie préférée de sa grand-mère de l’émission était quand ils ont fait “Joke Swap”, dans lequel ils écrivent des blagues les uns aux autres et les partagent à l’antenne, sans jamais les lire d’abord.

Après que Jost a lu à froid une blague raciste qui lui a été envoyée par Pete Davidson, Che a révélé que sa grand-mère n’avait jamais vu le spectacle. “Elle s’est réveillée à 4 heures du matin pour prier”, a-t-il dit. “Vous pensez qu’elle regarde Saturday Night Live? Jamais.” Il a ensuite signé, “Pour la mise à jour du week-end, je suis le petit-fils de Martha!”