[VIDEO] Saturday Night Live: Trump on Weekend Update – SNL Coronavirus

Donald Trump d’Alec Baldwin n’a pas pu comprendre Zoom, mais il a réussi à faire appel à la toute première édition à domicile du Week-end du samedi soir pour parler avec Colin Jost et Michael Che.

“Je suis heureux d’annoncer que l’Amérique est désormais n ° 1 mondial dans le domaine des coronavirus. Hashtag #AmericaNumberOne, hashtag #NotImportantWhy », a déclaré Trump. «Ma cote d’approbation est à la hausse, mes notes à la télévision sont à travers le toit, et tous les soirs à 19 h, tous les applaudissements et applaudissements de New York pour l’excellent travail que je fais.

«Je vais être honnête: ce virus, ce« Cofefve-19 », est vraiment une rupture difficile», a-t-il poursuivi. «J’ai toujours dit que c’était un canular géant que nous devrions prendre très au sérieux, même s’il a été inventé par les démocrates. Donc, tout le monde doit se laver les mains… ou pas. »

Trump a ensuite conseillé au peuple américain d’écouter les experts pendant cette période difficile – y compris lui-même, Sean Hannity, Jared Kushner et le porte-parole de My Pillow, Mike Lindell.

«Tous les experts conviennent que nous devons porter des masques», même si POTUS a choisi de ne jamais le faire. “Je ne peux pas porter de masque dans mon lit de bronzage”, a-t-il déclaré. “Quand je [take] je serais sombre sur le dessus, avec un cercle blanc autour de ma bouche – comme un Homer Simpson inversé. ” Il a ensuite partagé d’autres noms que son administration a achetés pour le nouveau coronavirus, notamment «Grippe chinoise, grippe hongkongaise, symptômes cachés du tigre accroupi, Wang-Chung Lung» et «vengeance du général Tso… Stephen Miller a inventé la« fièvre jaune ». mais c’est déjà une chose. C’est alors qu’un mec blanc est excité pour une nana asiatique. “

L’appel s’est finalement terminé avec Trump annonçant un billet Trump / Exotic 2020, la star de Tiger King remplaçant Mike Pence comme son colistier.

Que pensez-vous de Weekend Update: Home Edition? Pesez via notre sondage, puis déposez un commentaire ci-dessous.