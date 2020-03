Vidéo Sebastián Yatra est allé directement à l’hôpital | Instagram

Sebastián Yatra, interprète de plusieurs succès tels que “Voler un baiser” et “Il n’y a personne d’autre” Il a partagé une vidéo sur Instagram où il mentionne qu’il irait à l’hôpital.

Après une participation réussie aux Lo Nuestro Awards, Yatra a donné des interviews pour discuter de ses projets pour 2020, qui commencent par son nouveau single “TBT”, une collaboration avec Rauw Alejandro et Manuel Turizo.

Jusqu’à présent, il a un infinité de projets porte qui pourrait dire que le chanteur ne peut pas être fourni cependant pour tout le temps.

Il existe actuellement une application qui prend un grand coup de pouce dans Internet et c’est que de nombreuses célébrités l’utilisent.

Sebastián Yatra ne fait pas exception, alors en utilisant son application Tiktok était qu’il a ensuite partagé une vidéo sur son compte Instagram où il a dansé avec son manager Roberto Andrade.

La chanson qu’ils dansent s’appelle “Coïncidance” par Handsome dance, écrit et interprété par James Manzello, produit et enregistré par Giacomo Lamparello.

Dans la vidéo de Yatra, ils sont lui et son manager danser d’une manière amusante parce qu’ils voulaient tous les deux avoir l’air attrayants mais autant qu’ils essayaient, ils ne pouvaient pas à cause de leur style de danse, presque à la fin, Yatra voulait charger Roberto et il est tombé frapper son bras.

Dans la description de la vidéo, il a écrit “D’ici à l’hôpital, comment nous dansons bien !!”

D’après ce qui a été vu dans plusieurs vidéos de Sebastian, son manager Roberto Andrade est une personne très gentille qui suit beaucoup ses folies, malgré ses occurrences qui font que ses fans l’aiment encore plus.

Certains des commentaires de la publication “Oh mon Dieu, vous ne pouvez pas les laisser voyager seuls”, “Tâches rompant avec le tiktok que je vais appuyer avec le mien hahaha”, “Je ne peux pas avec vous.”

