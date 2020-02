Vidéo Sebastián Yatra regrette que Klaus n’ait pas remporté d’Oscar | Instagram

Sebastián Yatra à travers son récit de Instagram Il a montré sa déception après avoir vu Klaus ne pas gagner sa nomination aux Oscars.

Yatra a participé au film de Netflix prêtant sa voix à la version espagnole du film nominé pour le meilleur film d’animation.

“Klaus” du cinéaste espagnol Sergio Pablos, Explique à sa manière la relation des lettres écrites au Père Noël ainsi que les jouets et Noël lui-même car les personnages se prêtent à l’interprétation ainsi qu’à l’intrigue.

Cependant Klaus qui a été nominé aux côtés de “Comment dresser votre dragon 3”, “Toy Story 4”, “Où est mon corps?” et “M. Link, l’origine perdue”; Le gagnant du meilleur film d’animation est Toy Story 4.

De nombreux internautes ont commencé à partager leur chagrin car on pensait que Klaus remporterait le prix, l’une des personnes qui attendait avec impatience de gagner le film de Klaus était Sebastian Yatra.

Dans la vidéo qu’il a partagée sur son compte Instagram, il est apparu presque comme une prière pour que le candidat soit le gagnant, mais quand ils ont mentionné le nom de Toy Story 4 Il a été mentionné par de petits pleurs, il s’est aventuré au lit mendier un grand “Noo” Condoléances

“Nous n’avons pas remporté l’Oscar mais je ne pouvais pas me sentir plus fier de faire partie de ce film, qui à mon avis était le meilleur film d’animation de l’année hahaha (zéro impartial) Merci #KLAUS @netflix @netflixlat de m’avoir donné cette joie géante !!! Go pour la voir yaaaaa et j’espère que cette année je pourrai encore doubler !!!! “; Yatra a écrit dans sa vidéo.

KLAUS se vide aux Oscars, un projet qui a débuté en 2015 et a été rejeté par la plupart des grandes études car c’est un produit “trop ​​risqué” et qui a été possible grâce à Netflix. Ne manquez pas sa merveilleuse façon de procéder: pic.twitter.com/9dpc1QIO9q

– ɐntonio (@levmauc)

10 février 2020

Le film pourrait aussi être le gagnant dans plusieurs catégories: meilleure direction dans laquelle le gagnant d’être comme ça serait le cinéaste Sergio Pablos, une autre catégorie serait également une meilleure animation de personnage, une meilleure conception de personnage, une meilleure conception de production, une meilleure “storyboard” et une meilleure édition.

Il me semble un manque de respect absolu qu’il ait remporté le Toy Story 4 inoubliable et inutile du meilleur film d’animation aux prix #Oscars et non Klaus qui le méritait davantage. Et je ne le dis pas parce que Klaus est espagnol. Je le dis parce que c’est vraiment un meilleur film pic.twitter.com/q2awTASXCr

– Man Epic (@TheRealIkerman)

10 février 2020

