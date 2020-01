[VIDEO] Série BET de Tyler Perry – Pas de rédacteurs pour les scripts originaux

HISTOIRES CONNEXES

Tyler Perry n’a clairement subi aucun blocage d’auteur au cours de la dernière année.

Dans une vidéo publiée sur Instagram lundi, le vétérinaire du showbiz a révélé qu’il écrivait tous les scripts de sa série originale seul, au lieu de collaborer avec une salle d’écrivains traditionnels.

“Je ne sais pas si vous le savez, mais toutes les émissions de télévision ont une salle d’écrivains. La plupart du temps, il y a 10 personnes – ou 12, peu importe – qui écrivent toutes ces émissions de télévision », a commencé Perry dans la vidéo, survolant une pile de scripts de The Haves and the Have Nots, The Oval, House of Payne et plus de spectacles. «Eh bien, je n’ai pas de salle d’écrivain. Personne n’écrit aucun de mes travaux. J’écris tout. “

Il a poursuivi: «Pourquoi je vous dis cela? J’ai écrit tous ces scripts par moi-même en 2019. Quel est mon point? Éthique de travail!”

La vidéo de Perry comprenait également des scripts pour Sistas et Young Dylan, ainsi que la prochaine série Bruh et The Oval spinoff Ruthless. (L’Oval, quant à lui, a récemment atterri sur la liste de TVLine des pires émissions de télévision de 2019.)

La publication sur les réseaux sociaux a largement mérité les éloges des adeptes de Perry, de nombreuses célébrités et fans applaudissant sa motivation.

Regardez la vidéo de Perry ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos réactions: