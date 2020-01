Vidéo Shakira a posé en minuscule bikini pour ses fans

Vidéo Shakira posée en minuscule bikini pour ses fans | .

Shakira est à nouveau une tendance dans les réseaux sociaux après une vidéo où il apparaît posant dans micro bikini ça fuirait et rendrait tout le monde fou ses fans.

Il ne fait aucun doute que Shakira Isabel Mebarak Ripoll mieux connu simplement comme Shakira Elle est l’une des femmes les plus influentes au monde non seulement pour sa musique mais aussi pour son traitement de mère, ce qui est sans aucun doute enviable.

Comme sa maternité votre mariage Il est l’un des plus enviables de l’émission, car bien qu’il y ait une différence d’âge de dix ans, ils vivent tous les deux très heureux avec leur belle famille.

Il est difficile de trouver quelqu’un qui ne connaît pas le nom de Shakira de sorte que ses soixante millions neuf cent mille disciples seulement dans son compte de Instagram Ils sont conscients de tout mouvement qu’elle fait et même des informations qui circulent sur Internet.

Tel est l’exemple de la vidéo qui a refait surface depuis la chanteuse depuis 2003 où elle apparaît portant une minuscule bikini Couleur dorée dans le but de gâter vos fans.

Cette vidéo est devenue controversée sur Internet car à ce jour l’interprète de “Anthologie” Porter de si petits vêtements.

La vidéo en question date du 1994 où Shakira a posé pour un magazine dans lequel elle a été choisie pour avoir le meilleur arrière-garde de l’année en question.

«J’avais reçu de nombreuses lettres du public de personnes me demandant pourquoi tout le monde sortait en maillot de bain et je ne l’ai pas fait, que si j’avais des vergetures ou quelle en était la raison et qu’il était bon de plaire à mon public car ils voulaient me voir en robe se baigner “, a déclaré Shakira dans la vidéo.

Le chanteur dit que pour faire plaisir au publicou a dû faire ce sacrificeElle était probablement assez timide à l’époque, qui a finalement décollé.

