Vidéo: Shakira le montre par erreur et l’a noir et très poilu Quelle honte!

La chanteuse colombienne est de retour dans l’actualité sur les réseaux sociaux après avoir sorti sa dernière chanson avec anuel, “I like it.”

13 mars 2020 21 h 16

Shakira est la Colombienne la plus reconnue au monde grâce à sa musique qu’elle interprète en plusieurs langues, et à ses chorégraphies controversées, également pour sa relation avec la star du football Piqué, un fait qui a accru sa popularité beaucoup plus.

Son succès musical le plus récent est proche d’être le plus sensuel et le plus controversé de sa carrière artistique, il a également la collaboration d’Anuel qui est actuellement considéré comme le roi du piège.

Shakira a été critiquée pour de nombreuses raisons, pour ses gestes provocateurs, pour ses chansons controversées, pour avoir répété une robe et cette fois pour se teindre les cheveux pour chanter la chanson que j’aime avec Anuel.

Et c’est que la chanteuse est revenue à un style que les fans et les adeptes de l’artiste n’avaient pas vu depuis des années, recevant des commentaires flatteurs et d’autres nostalgiques tels que: “Cela me rappelle Shakira à ses débuts, à quelle époque ces …!”.

Concernant la vidéo, Shakira a commenté sur son Instagram: «Le #MeGustaVideo a déjà 3,2 millions de vues en 24 heures! Merci beaucoup! Nous partageons une photo du tournage avec Shak et @anuel! Dans la bio vous trouverez le lien pour le reproduire! ”.

