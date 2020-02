Vidéo Shakira s’échappe de la pluie avec une boîte en carton. | Instagram

Shakira et Jennifer López donnent de quoi parler de la proximité de leur spectacle à temps partiel du Super Bowl et maintenant la Colombienne fait des nouvelles pour sa simplicité et son ingéniosité en partageant qu’elle utiliserait une boîte en carton comme parapluie pour se couvrir de la pluie.

Shak a toujours été caractérisé par son simple et promouvoir les bonnes causes, y compris la réutilisation et cela est démontré par la vidéo amusante dans laquelle il partage son ingéniosité.

Dans la vidéo, vous pouvez voir la chanteuse avec un sweat-shirt et un short couvrant sa tête avec la boîte en carton.

Faut être débrouillard! ☔ Vous devez être récursif! ☔ , écrit-il à côté de l’enregistrement.

La vidéo a dépassé 7 millions 700 000 vues et dans les commentaires, ses followers montrent son amour et sont toujours elle-même.

Mais tout n’est pas une bonne nouvelle car les gros titres des médias d’aujourd’hui parlent des critiques sévères que Shakira a reçues sur les réseaux sociaux pour avoir fait lecture dans le spectacle

Selon certains internautes, la Colombienne a utilisé cette ressource au début de son spectacle dans le Super Bowl 2020 et si cela ne suffisait pas, elle a sorti sa langue et l’a déplacée de manière si rapide et amusante qu’elle est sans aucun doute devenue une grande et populaire Mème Instagram

Il se trouve également dans la bouche de beaucoup après un commentateur ESPN qui a été distingué comme un macho après avoir qualifié l’interprète de Hips de ne pas mentir de “femme de Piqué”.

