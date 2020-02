[VIDEO] «SNL» aborde le procès de mise en accusation de Trump à Cold Open

HISTOIRES CONNEXES

Après avoir trouvé que le véritable procès pour destitution du président Trump était plein de «débats secs et de postures», Saturday Night Live a imaginé «le procès que vous souhaitez avoir eu lieu» lors de son ouverture à froid le 1er février.

Bien que les récents croquis politiques de SNL aient présenté des camées de Jimmy Fallon, Paul Rudd, Jon Hamm et d’autres célébrités, le dernier open à froid ne comprenait que la distribution régulière (en plus de l’invité récurrent Alec Baldwin en tant que président Trump), qui jouaient tous des personnalités politiques qui ont comparu dans le procès réel… et d’autres qui ne l’ont pas fait. (Bien franchement, nous sommes curieux au sujet d’un procès de destitution qui est supervisé par le juge Mathis de TV au lieu du juge en chef John Roberts.)

Parmi les plus grands fantasmes du sketch figuraient les comparutions de véritables témoins (qui, dans le procès réel, ont été empêchés de témoigner lors d’un vote au Sénat 51-49). Cecily Strong a brièvement joué l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton (une «chienne en désordre autoproclamée qui aime le théâtre»), tandis que Pete Davidson est apparu comme Hunter Biden, qui est entré dans la salle d’audience sur un hoverboard, comme vous.

Le procès fictif s’est terminé avec Trump de Baldwin admettant sa culpabilité – et pas seulement pour cet infâme appel téléphonique en Ukraine. Au lieu de cela, ayant réalisé que «rien de ce que je fais ou dis n’a de conséquence», Trump a avoué toute une série de mensonges et d’actions contraires à l’éthique, notamment qu’il regarde CNN «tout le temps, et c’est génial».

La vidéo complète de l’ouverture à froid de SNL sera ajoutée lorsqu’elle sera disponible. En attendant, regardez les clips du croquis ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos pensées.