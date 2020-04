Vidéo «SNL At Home»: Jason Sudeikis dans «What Up With That?»

Quoi de neuf avec ça? C’est le danseur de sauvegarde exubérant de Jason Sudeikis, c’est ça.

NBC’s Saturday Night Live est de retour ce week-end avec sa deuxième édition «À la maison» de la pandémie, après avoir tenté pour la première fois une comédie à esquisse socialement distancée le 11 avril.

Dans l’un des morceaux les plus ambitieux enregistrés à distance à ce jour, Kenan Thompson a repris son rôle de Diondre Cole, animateur du talk-show BET “What Up With That?” Mais plutôt que de faire cavalier seul, Diondre a été rejoint par tous les suspects habituels, y compris le danseur portant un survêtement de Sudeikis, le saxophoniste de Fred Armisen et les chanteurs de sauvegarde Ego Nwodim et Melissa Villasenor – chacun d’eux est apparu dans sa propre fenêtre sans manquer un rythme frénétique .

Pour faire bonne mesure, il y avait aussi des camées par un Charles Barkley perplexe et DJ Khaled. Regardez la vidéo complète ci-dessus.

Cela fait plus de sept ans que le dernier sketch «What Up With That» de SNL, diffusé le 15 décembre 2012, présentait les invités de talk-show Martin Short, Samuel L. Jackson et Carrie Brownstein.

Le premier SNL à la maison comptait en moyenne 6,7 millions de téléspectateurs et une note de 1,46, se classant deuxième pour la saison derrière le tour d’hébergement d’Eddie Murphy le 21 décembre (qui a attiré un peu moins de 10 mil avec une note de 2,5). Cette fois-ci, le patient de récupération de COVID-19, Tom Hanks, a été l’hôte surprise, Alec Baldwin a appelé à Weekend Update en tant que président Trump et Bernie Sanders a enregistré à domicile une vidéo en tant qu’ancien candidat à la présidence, Bernie Sanders.