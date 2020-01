Vidéo «SNL»: chanson «White Male Rage» – «Little Women» Oscars Snub

Saturday Night Live ce week-end a donné à Melissa Villaseñor une chance de partager sa vision des nominations aux 92e Oscars – en chanson!

À mi-chemin de l’émission dirigée par Adam Driver, Villaseñor a rejoint Colin Jost et Michael Che au bureau Weekend Update pour chanter sur les nominés aux meilleurs films comme Joker, Jojo Rabbit et Once Upon a Time… à Hollywood, et ce qu’ils semblent tous avoir en commun .

“Je suis tellement excité pour les Oscars cette année”, a déclaré Villaseñor. “Je pense que j’ai une très bonne chance de gagner.” Elle a ensuite révélé à Jost qu’elle avait écrit des chansons pour tous les meilleurs films, y compris la branche Joaquin Phoenix Batman. Les paroles étaient les suivantes:

«Joaquin Phoenix, maigre maigre; rit beaucoup mais toujours si effrayant.

Danse sur les marches, va stompy stompy; met un oreiller sur maman folle.

Mais ce dont il s’agit vraiment, c’est de la rage masculine blanche! Rage des hommes blancs! Rage des hommes blancs! Joker!”

Villaseñor est ensuite passé à une deuxième chanson – celle-ci sur The Irishman de Martin Scorsese:

«Ce film a beaucoup à offrir; Al Pacino comme Jimmy Hoffa.

La vie de gangster devient un peu désordonnée; Robert De Niro et Lil ’Joe Pesci.

Ça fait trois heures, ils sont vieux et ils sont jeunes, et c’est la rage des hommes blancs! Rage des hommes blancs! Rage des hommes blancs! Irlandais!”

Pour sa troisième et dernière performance, Villaseñor a interprété un mélange de chansons qu’elle avait préparé pour plusieurs nominés, y compris 1917 et Toy Story 4. La chanson a également fait mention de Little Women, dont la gouvernante, Greta Gerwig, n’a pas réussi à faire un signe de tête dans le catégorie Meilleur réalisateur à prédominance masculine. (Pour la liste complète des nominations, cliquez ici.)

«Manson, Hitler, la rage masculine blanche.

La Première Guerre mondiale cause la rage des hommes blancs.

Petites femmes, grandes performances; mais Greta Gerwig snobé à cause de la rage masculine blanche.

Buzz et Woody à nouveau, et c’est la rage masculine blanche! Rage des hommes blancs! La rage des hommes blancs! ”

Villaseñor est loin d’être la première personne à appeler le camarade Oscar de Gerwig. Tout en annonçant les nominations à la télévision en direct, Issa Rae d’Insecure a attiré l’attention sur le domaine de la direction alimenté par la testostérone. “Félicitations à ces hommes”, a-t-elle déclaré impassible.

Que pensez-vous de la réponse de SNL aux nominations aux Oscars 2020? Regardez (ou regardez à nouveau) le segment de mise à jour ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires avec vos réactions.