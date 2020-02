[VIDEO] «SNL»: RuPaul enseigne au Tchad de Pete Davidson sur la traînée

HISTOIRES CONNEXES

Lors du Saturday Night Live de cette semaine, le Tchad de Pete Davidson a reçu une leçon personnelle et individuelle de glisser de l’animateur RuPaul.

À la recherche de «l’avenir de la traînée» lors d’une séance photo, RuPaul a jeté son dévolu sur le Tchad, notant à la superstar improbable: «Il y a une reine en vous. Tout ce dont elle a besoin, c’est d’une couronne. Vous avez mon idée? “Bien sûr, Chad a gloussé de la proximité du dernier mot avec” sperme “.

Ensuite, il est temps de se mettre au travail, alors que RuPaul emmène le Tchad dans un plan en trois volets pour le transformer en quelqu’un digne de gagner Drag Race. La première étape, alias The Tuck, a laissé Chad un peu confus quant à la destination de sa «camelote». “Collez-le en bas et en arrière, pas en haut et en avant”, le corrigea RuPaul. Pour la deuxième étape, The Look, Chad s’est transformée en une robe à col en V chatoyante complétée par des côtelettes de poulet.

L’achèvement de la transformation était The Face. “Éclatez vos lèvres comme si vous étiez sur le point de vous embrasser”, a indiqué RuPaul, après quoi Chad a essayé de l’embrasser, sans se rendre compte que RuPaul était marié et un homme.

Enfin, il était temps de «ressentir le fantasme» et de se synchroniser sur les lèvres en tenue de traînée. Mais lorsque Chad a essayé de «sissy qui marchent» et planté le visage dans les services d’artisanat, il était clair pour RuPaul que «certains chevaux sont nés pour courir sauvage».

Un slacker imperturbable, Chad en tant que personnage a fait ses débuts en avril 2016, en tant que nettoyeur de piscine, convoitant une femme au foyer en conflit (joué par Julia Louis-Dreyfus). Depuis lors, ses aventures ont consisté à repousser les avancées d’un professeur d’université sexuellement curieux (Benedict Cumberbatch), à être courtisé pour diriger un royaume fantastique, à faire de fortes enchères lors d’une vente aux enchères de célibataire, à tenter une chirurgienne à succès (Jessica Chastain) d’envisager de la larguer. carrière, et frustrant un tueur en série local. Avant son apparition ce week-end, il est apparu comme un roadie qui a suscité toutes sortes de désirs chez Jennifer Lopez.

