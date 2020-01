[VIDEO] «Snowpiercer» Date de création de la saison 1, bande-annonce – mai 2020, TNT

Snowpiercer arrivera enfin dans la station ce printemps – près de cinq ans après le début du développement de l’adaptation sur petit écran.

Le drame post-apocalyptique sera présenté en première le dimanche 31 mai à 9 / 8c, a-t-il été annoncé mercredi. Basé sur le roman graphique acclamé par la critique (qui a été adapté pour la première fois pour le film par le réalisateur de Parasite Bong Joon Ho en 2013), la version TV est “définie plus de sept ans après que le monde est devenu une friche gelée” et “se concentre sur les restes de l’humanité qui habite un train en mouvement perpétuel, avec 1 001 voitures, qui fait le tour du globe », selon le journal officiel.

L’ensemble est dirigé par Jennifer Connelly, lauréate d’un Oscar (A Beautiful Mind) et Daveed Diggs, lauréat de Tony (Hamilton). Alison Wright (The Americans), Mickey Sumner (Frances Ha), Susan Park (Ghostbusters), Iddo Goldberg (Peaky Blinders), Katie McGuinness (Dirty Filthy Love), Lena Hall (Hedwig and the Angry Inch), Annalize Basso (Bedtime Stories) ), Sam Otto (méduses), Roberto Urbina (Narcos), Sheila Vand (Argo) et Jaylin Fletcher (Saturday Church) co-star. (Regardez notre interview du casting de San Diego Comic-Con 2019 ici.)

La version TV de Snowpiercer évolue depuis un certain temps maintenant: le projet a été annoncé pour la première fois en novembre 2015, avant qu’un pilote ne soit commandé en novembre 2016. La saison 1 a été commandée en janvier 2018, puis le showrunner Josh Friedman (Terminator: The Sarah Connor Chronicles) a été remplacé par Graeme Manson (Orphan Black). Puis, en mai, WarnerMedia a annoncé que l’émission ne serait plus diffusée sur TNT et serait plutôt diffusée sur le réseau sœur TBS… pour revenir sur cette décision en octobre. La production est déjà en cours sur la saison 2.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus, puis faites défiler vers le bas pour voir l’illustration clé de la saison 1.