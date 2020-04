Vidéo: soupire! Belinda tombe amoureuse de Maluma de ce beau geste, elle est tombée dans la tentation!

Maluma était nerveux, il ne pouvait pas supporter autant de beauté!

07 avril 2020

Belinda est une chanteuse espagnole qui a réussi à faire tomber des milliers de personnes amoureuses de sa beauté et de son talent depuis le début, elle s’est démarquée sur le grand écran mexicain.

Et comme fait curieux à propos de l’artiste, nous vous avons dit qu’elle s’est fait opérer le menton et le nez il y a quelques années parce qu’elle n’était pas très satisfaite de son image, et a donc décidé de la changer.

Récemment, nous avons observé sur YouTube une vidéo qui nous a laissé la bouche ouverte parce que nous y voyons la chanteuse Belinda et la chanteuse Maluma. On ne peut pas y croire!

Sans aucun doute, la chanteuse est un peu nerveuse devant le beau visage de Belinda et soupire à plusieurs reprises pour elle.

Parmi les commentaires sur la vidéo, nous mettons en évidence: “Même je soupire avec cette femme hahahahaha, je suis devenu nerveux en l’imaginant” “comme ils sont beaux ensemble” “Je les aime tous les deux” “comme ils sont beaux”.

.