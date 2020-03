[VIDEO] Spectacle «Aujourd’hui»: Savannah Guthrie travaillant à domicile – Coronavirus

Hoda Kotb vole en solo dans le Studio 1A de NBC, alors que sa co-animatrice de l’émission Today, Savannah Guthrie, commence à travailler à domicile par «abondance de prudence» pendant la pandémie de coronavirus.

“Maintenant, nous nous éloignons vraiment de la société, n’est-ce pas, Hoda?” Commença Guthrie. “Vous savez, c’est très inhabituel … Je suis dans mon sous-sol en ce moment. Voici ce qui s’est passé: je ne me sentais pas au mieux – petit mal de gorge, quelques reniflements… je n’y aurais pas pensé, mais nous sommes à des moments différents, n’est-ce pas? – donc avec une grande prudence, et aussi pour modéliser la vigilance que le CDC demande à nous tous en ce moment, nous avons suivi les conseils de l’équipe médicale de NBC.

«Et donc, me voici. Je travaille à la maison pendant que nous parlons et nous sommes toujours ensemble », a-t-elle poursuivi. “Nous allons diffuser cette émission et nous avons beaucoup d’informations à transmettre à nos téléspectateurs ce matin.”

Guthrie est le troisième co-hôte à prendre des précautions. Les animateurs Craig Melvin et Al Roker se sont retirés des émissions de lundi et mardi après qu’un membre du personnel de la troisième heure de la journée a été testé positif pour COVID-19. Roker continue de fournir la mise à jour occasionnelle de la météo… depuis sa cuisine… comme indiqué ci-dessous:

Les choses semblent un peu différentes pour nous ce matin. @savannahguthrie ne se sentait pas au mieux, donc avec beaucoup de prudence et pour modéliser la vigilance que le CDC a demandée à nous tous, elle a suivi les conseils de l’équipe médicale de NBC et travaille à domicile. pic.twitter.com/kAszjLblS0

– AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 18 mars 2020

EN SAVOIR PLUS: Daytime TV, News

X