Vidéo! Stormi fait une impression en possédant un manoir juste pour jouer

Quel beau cadeau! Une maison de jeu à deux étages juste pour Stormi

24 décembre 2019

La femme d'affaires Kylie Jenner a impressionné tous ses followers, après avoir partagé une vidéo tendre où sa douce mère Kris Jenner est observée, montrant à sa petite-fille un détail Un mini manoir pour s'amuser comme jamais auparavant!

Stormi est si riche qu'elle s'en fout qu'on lui ait donné une maison https://t.co/HqKhjb9H5x

– babyboy (@lilplaiboi)

23 décembre 2019

Les gestes de Little Stormi étaient super doux, tous mignons! Sa mère l'a accompagnée dans la maison et a tout indiqué sur son chemin. Le bébé a-t-il compris ce que sa mère a indiqué? En bref, tout a été fait en miniature pour la fille, et bien sûr, vous ne pouviez pas manquer le goût de la structure et de la décoration exquises.

Un beau! Absolument tout a été choisi par Kris Jenner, chaque détail, chaque couleur, chaque ornement a été soigneusement planifié. La maison peinte en blanc se compose de deux étages et d'une belle terrasse. Qui ne voudrait pas y jouer?

À presque 2 ans, Stormi a déjà sa propre petite maison. Et moi pour quand? pic.twitter.com/bbb1yCR698

– ⚡️Oyuki⚡️ (@iamoyuki)

23 décembre 2019

Le plus important de tout cela, c'est que la conception de ce petit manoir permet aux adultes d'entrer, donc Stormi ne sera jamais en danger car il peut être surveillé de près. Les adultes seront-ils également autorisés à jouer?

À l'intérieur de la décoration, vous pouvez voir un berceau rose avec un «bébé jouet», des tapis très bien combinés, une minuscule cuisine et la climatisation, des tables à thé, un réfrigérateur et d'autres ustensiles ménagers Stormi ne s'ennuieront jamais!

