Vidéo Suzy Cortez, tout son attrait dans un costume de lapin et autres | Instagram

La fille de bum bum, Suzy Cortez a récemment partagé une vidéo où il reprend à coup sûr le look des internautes en montrant tout son attrait dans un tout petit tenue de lapin et autres

Originaire du Brésil et étant le Bum Bum girl Deux années consécutives dans différents pays, Cortez sait attirer l’attention.

Dans la vidéo, vous pouvez voir un modèle portant un minuscule costume de style sadomasochiste avec un masque de lapin.

Cela peut vous intéresser: Suzy Cortez exerce son arrière dans une vidéo super audacieuse pour Instagram

Apparaissant sur plusieurs plans avec différentes tenues les utilisateurs font sûrement une pause dans la vidéo pour pouvoir apprécier le physique du modèle de couverture du magazine play boy et également un avocat pénaliste.

“Bonjour mon amour, bonne nuit, pour voir mes vidéos complètes sans censure, visitez mon site Web et obtenez le meilleur de mon contenu premium”, une description que Cortez utilisait pour accompagner sa vidéo.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

En raison du succès qu’il a connu dans diverses parties du monde, il a participé à des compétitions, des programmes de télévision et magazines Il a réussi à avoir de nombreux adeptes dans différentes parties du monde.

Grâce à ce succès, l’idée de créer une page privée où vous pouvez voir du contenu exclusif et non censuré en échange d’une petite quantité.

Suzy Cortez a des yeux clairs énigmatiques et des courbes puissantes qu’il est impossible de cacher dans un masque comme celui qu’elle utilise dans sa récente vidéo, il est impossible de ne pas être hypnotisé avec eux.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Conscients que leurs courbes rendent leurs adeptes fous, leurs cuisses puissantes et leur arrière-garde bombé Suzy Cortez profiter de l’occasion pour publier photographies et vidéos assez suggestif à regarder.

Le célèbre mannequin a été l’une des rares personnes qui en si peu de temps de 2020 a déjà rempli son objectif de l’année car elle a promis plus de photographies et avec moins de vêtements et l’a accompli.

Lire aussi: Photo Suzy Cortez va sans vêtements à la cuisine

.