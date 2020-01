Vidéo Thalia est fortement critiquée pour ses dents sales. | Instagram

Thalia a eu une «mauvaise course» après avoir publié sur TikTok une vidéo amusante dans laquelle elle a essayé de montrer les résultats de ses séances d’exercice dédiées; Cependant, ce qui a le plus attiré l’attention de tout le monde, c’est quelque chose entre leurs dents.

Le Mexicain a été critiqué pour avoir enregistré avec le dents sales pour les réseaux sociaux parce que dans la courte vidéo qu’il a partagée pour la nouvelle application, il a porté la caméra à son visage et quelque chose a été perçu sur le dessus d’une de ses dents.

Thalia est propriétaire d’une prothèse parfaite et c’est pourquoi elle donne généralement à ses followers un sourire dans chacune de ses photos et vidéos; cette fois, il a enregistré son visage de près puis son corps.

L’interprète de Who cares a édité les images qu’elle a prises pour mettre le montage dans ses yeux et d’énormes ailes sur son dos; après cela, il a soulevé sa chemise pour enregistrer son unbdomen en acier et sa taille micro caractéristique, ce qui montre clairement qu’il a beaucoup travaillé dans sa routine d’exercice.

Cependant, les réseaux n’étaient pas subtils avec elle et critiquaient le détail de ses dents; Beaucoup leur ont rappelé les confessions d’un ancien collègue feuilleton qui, selon elle, est une amoureuse de la nourriture épicée et qui a provoqué une forte odeur dans sa bouche.

Quoi qu’il en soit, c’est un léger trébuchement pour la belle interprète qui ne cesse de captiver les cœurs avec sa sympathie et son naturel dans les réseaux sociaux où elle partage généralement des aspects de son quotidien et de grandes réalisations dans sa carrière musicale.

