Vidéo Thalía flirte avec divers hommes sur Tiktok

Pauvre Tommy Mottola!, Thalía a partagé sa quarantaine idéale et plusieurs hommes y figurent, mais pas son tout nouveau mari.

La chanteuse a partagé une vidéo sur Tiktok dans laquelle elle chante et danse joyeusement en flirtant avec diverses stars de cinéma.

Jim Carrey, Will Smith, Tom Holland et même La Roca sont sur la liste de la belle Thalía et de sa quarantaine idéale.

L’interprète de Who Cares a imaginé les invitations que les galantes lui adresseraient et elle a dansé et chanté le plus de plaisir pendant l’enregistrement.

La chanteuse s’amuse beaucoup à Tiktok, une situation que ses fans apprécient pendant cette quarantaine.

Thalía fait la promotion de sa chanson Timide même qu’il a joué aux côtés de Pabllo Vittar, drag queen et interprète très talentueux.

Les deux sont vraiment spectaculaires dans la vidéo dans laquelle la chanteuse ne demande rien au monde de la drag queen et se transforme magnifiquement.

