Vidéo Thalía révèle les secrets de son esprit | Instagram

La Thalía mexicaine se caractérise par être une femme spontanée et unique et elle sait que c’est pourquoi elle ignore les ragots ou le ridicule et vit chaque instant au maximum; cette fois, il a décidé de montrer ce qu’il avait en tête.

Dans une vidéo amusante de Tiktok la chanteuse a demandé à ses followers s’ils avaient regardé quelqu’un et réfléchi à ce qui allait leur arriver.

Vous avez vu quelqu’un et vous avez pensé … que vont avoir ces gens dans leur tête?!?! Qui, comme moi?, A écrit à côté de la vidéo amusante.

Cela peut vous intéresser: des artistes demandent à la société mexicaine de rester à la maison

C’est là que la Mexicaine s’est arrêtée pour partager ce qu’elle pense avec tous les internautes, il y a de la musique et beaucoup, beaucoup de plaisir.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Après s’être posé cette question, une Thalía très réfléchie avec des lunettes, a commencé à lancer les images de choses amusantes qu’elle a faites pour les réseaux sociaux; sans oublier le fameux “” sont mes vies là-bas? “.

Lire aussi: Vidéo Thalía avec seulement une serviette de bain et entourée d’hommes

Thalía a été l’une des célébrités qui ont constamment fait des recommandations à la contingence pour coronavirus dans le monde.

Le célèbre a été sévèrement critiqué pour avoir remis en question les mesures que le gouvernement mexicain a prises face à la pandémie et plus précisément, le président, qui avait déclaré que les Mexicains pouvaient encore adhérer.

.