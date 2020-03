[VIDEO] «The Blacklist» Spoilers: aperçu de la saison 7, épisode 11

Nous sommes ravis que Aram de The Blacklist ait récemment pris des risques romantiques… mais pourrait-il être au-dessus de sa tête?

Le drame NBC revient de pause vendredi (8 / 7c), et dans notre aperçu exclusif de l’épisode, Aram a une nouvelle vague de préoccupations concernant la petite amie Elodie, qui est toujours en train de repousser quelques limites.

Comme on le voit dans la vidéo ci-dessus, la conversation sur les oreillers d’Aram et Elodie commence assez innocemment: Elodie est impressionnée que son mec ait aidé à renverser un président et sauvé la vie de la première dame (et même Aram ne peut pas rester humble à ce sujet). Mais quand Elodie commence à poser plus de questions sur le travail du groupe de travail, Aram s’inquiète de ses intentions – c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elles soient interrompues par un événement encore plus troublant.

Ailleurs dans la première mi-saison, intitulée «Victoria Fenberg», Red suit un faussaire doué qui a contrecarré ses plans de vendre des pièces volées, tandis que Liz et Ressler se confient.

Bien que The Blacklist était initialement prévu pour un retour de deux heures vendredi, NBC a depuis peaufiné sa programmation du 20 mars. Une seule heure de liste noire sera diffusée cette nuit-là, suivie d’une ligne de temps de deux heures à 9 / 8c.

Regardez notre aperçu exclusif ci-dessus, puis déposez un commentaire avec vos pensées!

