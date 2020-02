Vidéo “The Flash” de la saison 6, épisode 12: Ralph et Sue Dearbon

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur The Flash’s The Flash, Ralph retrouve enfin l’insaisissable Sue Dearbon. Et bien que le P.I. et la personne disparue semble avoir réussi immédiatement, Sue passera-t-elle le test de Cécile?

Dans l’épisode “A Girl Named Sue” (diffusé ce soir à 8 / 7c), après des mois de recherche de Sue Dearbon (joué par Natalie Dreyfuss de The Originals), Ralph obtient une avance sur ses allées et venues enfin face à face avec son client manquant. Sue, cependant, refuse de rentrer chez elle dans sa famille et mène plutôt Ralph dans une aventure audacieuse.

Dans l’aperçu exclusif ci-dessus, Ralph et Sue complotent confortablement ladite aventure lorsque Cécile les rencontre à Jitters. Cécile, bien sûr, a la capacité métahumaine de lire dans les pensées des gens. Alors, que ressent-elle par rapport à ce que Sue ressent? Appuyez sur play ci-dessus pour le découvrir.

Quelle que soit l’apparence, les choses pourraient-elles être trop belles pour être vraies pour Ralph et Sue? Lorsqu’on lui a demandé quand nous rencontrerions pour la première fois le personnage de DC Comics destiné à être le grand amour de Ralph, le showrunner de Flash Eric Wallace a dit: “Il y a deux réponses à cette question”, ajoutant: “Parfois, ce que vous voyez n’est pas ce que vous voyez” – dont nous avons été témoins la semaine dernière avec «Iris» et Barry.

En parlant du couple principal de la série: Ailleurs dans cet épisode, Iris fait face à un nouveau défi tandis que Barry considère une demande potentiellement dangereuse d’une source de confiance.

Vous voulez plus de scoop sur The Flash ou pour tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.