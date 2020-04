[VIDEO] The Good Fight Musical: Christine Baranski et Audra McDonald

HISTOIRES CONNEXES

Le troisième épisode de la quatrième saison en cours de The Good Fight – qui devait initialement être diffusé sur CBS All Access jeudi prochain – est retardé d’une semaine. Et le casting de la série, dirigé par Christine Baranski, et l’équipe révèlent pourquoi dans un message vidéo étonnamment instructif et édifiant aux fans.

Comme indiqué précédemment, The Good Fight était l’une des nombreuses séries scénarisées forcées d’arrêter la production en raison de la pandémie de coronavirus. Il s’avère que l’arrêt de travail entraînera non seulement un retard de la moitié arrière de la saison 4, mais cela aura un impact sur la livraison des épisodes tournés avant l’arrêt.

“Le travail à domicile a retardé de nombreux aspects de la post-production”, explique la co-star Nyambi Nyambi au début de la vidéo (regardez-la ci-dessus). “Nous avons besoin d’une semaine pour rattraper notre retard.”

Les co-créateurs de Good Fight, Robert et Michelle King, proposent ensuite des détails, avec des aides visuelles géographiques!

La vidéo prend ensuite un détour brutal en théâtre musical lorsque Baranski et ses collègues – dont Broadway vétérinaire Audra McDonald! – des téléspectateurs de sérénades avec une couverture de «You Are My Sunshine». C’est probablement la chose la plus proche que nous allons obtenir à un épisode musical de Good Fight et vous savez quoi? Nous le prendrons. Heureusement.

