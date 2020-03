[VIDEO] “The Magicians” Saison 5 Musical Episode 12 – The Ramones Song

HISTOIRES CONNEXES

Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous! Le gang Brakebills veut juste être mis sous sédation.

The Magicians diffuse son épisode musical annuel ce mercredi (10 / 9c, Syfy), et TVLine a un aperçu exclusif de l’un des grands numéros. Dans la vidéo ci-dessus, Eliot et Alice éclatent dans une reprise de “I Wanna Be Sedated” des Ramones lors d’un braquage musical, avec leurs amis se joignant rapidement à la performance. (La livraison par Kady de la musique classique des années 70 est particulièrement impressionnante.)

L’action de chant fait partie d’un plan visant à donner aux habitants de Fillory un nouveau foyer après la destruction de ce monde. Dans l’épisode de la semaine dernière, Alice a eu l’idée d’utiliser la graine mondiale pour construire un nouveau monde pour les Filloriens. Mais il y avait un hoquet avec ce plan: Marina a révélé que la graine était cachée dans un hôtel protégé réservé aux magiciens. Cependant, il y a des instructions d’effraction dans un livre, qu’Alice et Kady ont pu récupérer. Ce qui nous amène au cambriolage musical – ou comme la description officielle résume l’épisode: «Margo voit un sac à main qu’elle déteste. Alice écrit une lettre. Nous n’avons pas pu avoir Prince. ” (Oui, c’est un vrai synopsis.)

L’heure mélodique sert également d’avant-dernier épisode des Magiciens. Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que la cinquième saison en cours serait la dernière de la série, la finale de la série devant être diffusée mercredi 1er avril.

Après l’annulation, la productrice exécutive Sera Gamble a déclaré à TV Insider: «Nous avions le sentiment, cette saison, que Syfy… était en quelque sorte en train de frapper le point de ‘La tasse est pleine et il n’y a plus de place’» »et, en tant que tel, un essayage la fin a été conçue. Après avoir acheté la série dans de nouvelles maisons, l’EP John McNamara a déclaré: «Aucun d’entre eux ne semblait à la fin être un ajustement financier ou créatif parfait. Et nous avons donc décidé à contrecœur: «Eh bien, au moins, nous avons cette finale de la saison qui a été conçue pour être également une finale de la série.» C’était en quelque sorte toujours un double devoir. »

