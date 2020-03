[VIDEO] “The Masked Singer”: JoJo Siwa est T-Rex dans la saison 4

HISTOIRES CONNEXES

Nous comprendrions si vous aviez du mal à reconnaître le T-Rex de The Masked Singer avant qu’elle ne soit démasquée dans l’épisode de mercredi: la personne en elle était si rebondissante, si énergique, si constamment en mouvement qu’il était difficile de l’épingler – dans tous les sens.

“Le T-Rex, je voulais m’assurer que son énergie était folle”, explique le dino, alias la star de YouTube JoJo Siwa, lorsque TVLine discute avec elle mercredi. ” Quand je suis arrivé, ils ont dit: “Qu’est-ce que tu vas faire?” J’ai dit: «Je veux être imparable. Je veux avoir le plus d’énergie jamais. ” (Lisez ici un récapitulatif de l’épisode de cette semaine.)

Mission accomplie. Poursuivez votre lecture pour les pensées de YouTuber, ancienne maman de danse / passionnée d’arc / très réussie, sur son virage musical préhistorique.

TVLINE | Lorsque vous chantiez «Push It» de Salt-n-Pepa la semaine dernière, j’ai remarqué que vous avez cloué les mots.

Je vous remercie!

TVLINE | Vous avez 16 ans, n’est-ce pas?

J’ai 16 ans, oui.

TVLINE | Je connais les mots parce que j’étais vivant quand c’était à la radio. Mais vous êtes si jeune – connaissiez-vous cette chanson ou deviez-vous l’étudier?

J’ai dû l’étudier! Parce que tout le monde sait: «Ah, pousse-le! Poussez-le vraiment bien! ” Puis j’ai connu le début, “Salt-n-Pepa est ici”, mais je ne savais pas quelles étaient les vraies paroles? J’étais comme, “Salt-n-Pepa est ici et nous revenons, il est temps de le repousser” et puis j’ai appris que oh mon Dieu non, les paroles sont, “Salt-n-Pepa est ici et nous ‘ en effet, vous voulez le repousser. ” [Continues to rap the song] Tous les différents «Yo yo yo yo», combien ils étaient. Il a fallu beaucoup de pratique. [Laughs]

TVLINE | Vous avez commencé avec Dance Moms. Qu’est-ce qui était plus difficile: jouer dans ce costume de T-Rex encombrant ou s’habiller par Abby Lee Miller quand vous avez fait quelque chose de mal?

Oh, c’est une bonne chose. Je ne vais pas dire. Vous connaissez Kendall [Vertes] de Dance Moms, elle l’a dit [well]. Quelqu’un lui a demandé si elle pouvait retourner à Dance Moms, n’est-ce pas? Ou le regrettait-elle? Elle a dit: “Je ne regrette pas de l’avoir fait. Je ne le referais pas, mais je souhaite juste pouvoir avoir un jour de plus. ” Et c’est tellement vrai avec Dance Moms, parce que nous tous – je veux dire, je ne l’ai pas fait, mais je l’ai fait en même temps – je me souviens m’être amusé et aimé, mais nous l’avons vraiment pris pour acquis. C’est quelque chose que je viens d’apprendre. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, évidemment le coronavirus, nous tenons beaucoup de choses pour acquises. Et c’est ce qui s’est passé sur Dance Moms. Même si c’était si difficile, c’était toujours aussi amusant.

La même chose pour Masked Singer. Je l’ai pris pour acquis pendant une seconde au début, mais ensuite je me suis dit: «Attendez, JoJo. Vous devez profiter de chaque seconde, même si c’est difficile. Même si vous ne pouvez pas respirer. Cela vaut une minute et demie de votre vie, vous ne pouvez pas respirer pendant trois semaines de personnes incroyables. Je me disais: «Arrête. Vous passez le moment de votre vie en ce moment. Amusez-vous.”

TVLINE | Je suis un peu surpris que vous n’ayez pas fait d’arcs dans votre costume.

Nous allions faire quelque chose, parce que tous les arcs JoJo ont une étiquette dessus, une petite étiquette argentée. Nous ne pouvions pas nous incliner, car ce serait trop évident. J’ai dit au costumier: “Nous devrions mettre un petit charme argenté dessus pour représenter l’étiquette.” Et puis je pense que ça a échoué.

TVLINE | Vous n’avez chanté aucune chanson de Miley Cyrus.

Ma prochaine chanson que j’ai demandée était soit “Another One Bites the Dust” [by Queen] ou “Ne peut pas être apprivoisé” [by Cyrus]. Je pensais que T-Rex et «Can’t Be Tamed» seraient si amusants et si bons. Non, je n’ai fait aucune chanson de Miley. Mais c’est OK. Miley sait que je l’aime.