[VIDEO] “The Masked Singer” Saison 3: Bear Sings – Qui est-elle?

Le Taco évincé de cette semaine n’a même pas encore froid, mais The Masked Singer poursuit la saison 3, séduisant les fans avec un aperçu des artistes du Groupe C qui seront révélés mercredi (Fox, 8 / 7c).

Night Angel, Bear, Astronaut, T-Rex, Rhino et Swan apparaîtront tous pour la première fois dans le prochain épisode, qui lancera la dernière ronde de compétition de la téléréalité loufoque avant de se diriger vers le championnat Super Nine. Le Super Nine – dans lequel les finalistes des groupes A, B et C s’affronteront pour la première fois – sera diffusé dans un épisode surdimensionné de deux heures le mercredi 1er avril.

La vidéo ci-dessus nous donne un bon aperçu des débutants costumés en action. (Quelqu’un d’autre est-il aussi effrayé par Night Angel que nous le sommes? N’importe qui?)

«Entre eux, ils ont un record du monde Guinness, trois best-sellers du New York Times et 36 disques d’or», annonce l’animateur Nick Cannon vers le début du spot… car cela le réduit. Peut-être qu’un extrait de séquence d’une des performances vous sera plus utile? Vous pouvez entendre Bear faire son truc (et dans ce cas, “son truc” est “all-in” sur “Baby Got Back” de Sir Mix-a-Lot) autour de la marque: 12.

De plus, The Masked Singer diffusera sa première spéciale singalong le mardi 14 avril à 20 h. Commencez donc à pratiquer les mots «Bossa Nova Baby» maintenant.

