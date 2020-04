[VIDEO] “The Masked Singer” Saison 3: [Spoiler] Est astronaute

La saison 3 de The Masked Singer était un petit pas pour Astronaut, mais un bond de géant pour l’homme à l’intérieur du costume brillant: le chanteur / compositeur Hunter Hayes, qui a quitté le spectacle mercredi. (Lisez un récapitulatif complet.)

Participer au concours de musique excentrique “m’a donné la chance de vivre deux vies à la fois”, dit Hayes, le prodige qui a joué dans le talk-show de jour de Rosie O’Donnell et America’s Most Talented Kids et qui est maintenant un pays de 28 ans artiste / multiple nominé aux Grammy. “C’était hilarant. Parce que je partirais à la première heure du matin et ferais le spectacle, et ça ouvrait les portes. »

Dans une conversation avec TVLine mercredi, Hayes explique comment le temps qu’il a passé à Los Angeles “était comme un camp d’entraînement personnel” dans lequel il a passé ses matinées en costume d’astronaute et ses après-midi à écrire des chansons pour le prochain album, Red Sky. «Cela m’a donné la possibilité de me vider la tête et de supprimer toutes les limites que je m’étais fixées, de supprimer tous les filtres qui restaient accrochés», se souvient-il. «Je reviendrais juste à la maison et commencerais à travailler sur l’album avec une perspective totalement différente. Il n’y a pas d’autre moyen que j’aurais pu obtenir ça. “

Lisez la suite pour entendre les pensées de Hayes sur sa course (y compris le nombre qui l’a presque fait).

TVLINE | Le premier épisode dans lequel vous étiez, j’étais en train de naviguer sur Internet après, et les gens vous devinaient immédiatement – ce qui est un beau témoignage de votre fandom, mais quelle a été votre réaction lorsque vous les avez vus vous deviner si tôt?

C’était incroyable. Au début, oui, votre pensée est: “S’il vous plaît, ne me devinez pas.” Parce que le spectacle était amusant. Je n’ai fixé aucune attente. J’avais des objectifs – je voulais aller aussi loin que possible – mais en même temps, je ne voulais rien me préparer. Chaque jour était donc un cadeau, ce qui rendait mes producteurs fous. Parce que j’étais secrètement compétitif mais essayais aussi d’en profiter. Mais honnêtement, ce n’était pas pendant que j’enregistrais l’émission, parce que vous ne savez pas comment les gens vont réagir jusqu’à ce que l’émission soit diffusée. Mais quand l’émission a été diffusée et que les gens m’ont deviné, honnêtement, c’était humiliant. C’était tellement rassurant, affirmant toutes ces choses. Cela a renforcé ma confiance en moi parce que c’était comme s’ils me connaissaient de n’importe où. Je peux littéralement m’habiller avec un costume, porter un masque et ne pas dire un mot et rester en contact avec la musique. Cela m’a donné une foi tellement renouvelée. Cela m’a rappelé, je suppose, comment vous pouvez toujours établir un lien avec la musique, même si vous êtes sous un casque. [Laughs]

TVLINE | Beaucoup de vos paquets d’indices parlaient de vouloir vous distancier de ce qui s’était passé dans le passé et de prendre un nouveau départ. Qu’est-ce qui vous a poussé à faire de The Masked Singer votre nouveau départ?

Je venais de sortir la première partie d’une série d’albums en trois parties appelée Wild Blue, et j’allais faire la partie 2. Ce ne sont pas des albums conceptuels, mais la trilogie voulait dire que c’est vraiment une période de croissance pour moi dans ma musique, dans ma carrière, en moi-même. La partie 2, Red Sky, concerne beaucoup le changement et l’avancement et [the unknown]. La partie 1 consiste plus à en rêver, mais la partie 2 à le faire. Je savais que nous allions passer la plus grande partie de cette année à Los Angeles, alors que normalement je suis à Nashville, Tenn. Je savais que je voulais voyager pour faire ce disque parce que je devais être dans des endroits inconnus et vivre des choses inconnues . [The Masked Singer] est venu, et je me suis dit: “Oh mon Dieu, comment est-ce parfait?” Cela me donne une chance de travailler sur le disque.

TVLINE | Vous êtes à Nashville en ce moment?

Je suis à Nashville, oui.

TVLINE | À quoi ressemblent vos journées en ce moment? Vos journées sont-elles structurées, en matière de composition de chansons?

Je ne suis pas du tout structuré. [Laughs] Mon équipe est, et tout le monde autour de moi l’est. J’ai supplié qu’ils soient structurés, car je n’ai pas de structure. Il y a environ un an, j’avais une petite pièce dans ma maison qui était le studio. Ensuite, j’ai décidé, eh bien, je suis un gars célibataire. J’ai toute cette maison pour moi et deux chiens. Maintenant, chaque pièce de ma maison est un studio. Mes journées en ce moment sont simplement de me réveiller, de respirer et de plonger dans la musique, ce qui est génial. Je fais de mon mieux avec cette mise en quarantaine forcée et je suis obligé de quitter la route pour dire “OK, laisse-moi aller finir cet album”. Nous terminons une chanson à la fois, c’est comme ça que j’ai fini Wild Blue, et ça a été une expérience géniale. Cela m’a permis de plonger vraiment et de m’assurer que ce disque est tout ce que je veux.

TVLINE | Avez-vous déjà regardé The Masked Singer dans la même pièce que vos chiens? Savaient-ils que c’était toi?

Ironiquement, je ne l’ai jamais fait. C’est drôle, demandez-vous. J’ai jamais fait. La plupart des émissions que nous avons regardées se sont déroulées à L.A., et je n’ai pas pu amener mes chiots pendant ce voyage, malheureusement. Je devrais y retourner et le regarder, ou peut-être le regarder ce soir avec eux. Je me demande s’ils sauraient si c’est moi. Cela ressemble à un jeu amusant.

TVLINE | Voici ce à quoi nous en sommes arrivés dans notre quarantaine: “Cela ressemble à une idée amusante.”

[Laughs] Ouaip.

TVLINE | Parlez-moi de la visibilité de ce casque, qui semblait vous donner une meilleure capacité de voir que les costumes de vos concurrents.

Il y a eu des compromis. La visibilité était incroyable. Il était relativement facile de respirer. Mais en même temps, le sacrifice était que, parce que les gens risquaient de voir votre visage, nous devions le recouvrir de ce matériau brillant. En répétitions, c’était facile. Lorsque les lumières se sont allumées et qu’il y avait un projecteur sur vous, tout était une boule disco. Les seuls changements que nous avons apportés à la combinaison étaient basés sur le mouvement. Quand je l’ai essayé pour la première fois, je me disais: “Ouais, c’est génial!” Puis, quand je suis arrivé au premier jour de danse en costume, j’ai réalisé que nous devions faire des changements majeurs. Je ne voulais pas aller jusqu’au bout parce que je savais que continuer jusqu’au bout sacrifierait l’intégrité de la combinaison… c’était difficile, mais je pense que c’était une bonne chose pour moi, car je devais renoncer à accepter ce que le le costume voulait que je fasse pour que le costume fasse ce que je voulais qu’il fasse. Et apprendre que je pouvais bouger, même si mon instinct allait arriver à un certain endroit et me sentir comme si je ne pouvais pas dépasser ce point, mais je le pouvais totalement. Je devais juste m’y habituer et sortir de ma tête. Honnêtement, toute cette émission était sur le fait que je sors de ma tête, alors …

TVLINE | Avez-vous eu de légères attaques de panique pendant la représentation?

“Shape of You” m’a fait peur. Les étapes sur lesquelles j’étais étaient si faciles. En répétition, ce n’est rien. Dans mes émissions normales du passé, je cours. Je saute. Il y a des tonnes de trucs. Donc, je ne m’en suis pas inquiété jusqu’à ce que nous commencions la répétition générale avec les lumières et tout. J’avais si peur. C’est pourquoi il y avait deux personnes dans l’escalier avec moi, car à l’origine, elles étaient censées m’aider, car je ne pouvais pas voir les marches. Toute cette performance était vraiment difficile. Il y avait quelques choses que nous avons dû changer à la dernière minute juste pour m’empêcher de tomber sur mon casque.