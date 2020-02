[VIDEO] “The Masked Singer” Saison 3– [Spoiler] Est la souris

Avertissement: ce message contient un spoiler majeur du chanteur masqué de mercredi.

Même si Mouse a été expulsée de la compétition à la fin du Masked Singer de cette semaine, elle devrait continuer à sourire, à continuer de briller, sachant qu’elle peut toujours compter sur… le fait qu’elle tienne bon dans la série loufoque de réalité musicale.

Lorsque la femme à fourrure a été démasquée dans les derniers instants de l’heure, elle s’est révélée être lauréate d’un Grammy à six reprises, ancienne animatrice de Solid Gold et chanteuse légendaire Dionne Warwick. (Lire un récapitulatif complet de l’épisode.)

TVLine a discuté avec Warwick mercredi de son bref passage (deux épisodes!) Dans la série Fox.

TVLINE | Vous avez une voix riche et reconnaissable. Pensiez-vous que vous seriez sorti tout de suite?

Vous savez, je dois admettre: je me suis dit: “Eh bien, tout le monde va savoir qui je suis.” [Laughs] Je ne pourrais pas chanter autrement que je chante.

TVLINE | Je sais que vous avez déjà joué et enregistré avec Patti LaBelle et Gladys Knight, qui ont toutes deux participé à l’émission. Par hasard, leur avez-vous parlé de l’émission?

Non, je n’ai parlé à aucun d’eux. J’ai regardé leurs deux émissions; ils sonnaient très bien – j’ai, bien sûr, immédiatement su qui ils étaient. [Laughs] C’était assez intéressant d’entendre qui [the judges] pensaient qu’ils étaient.

TVLINE | Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce spectacle?

Eh bien, je pensais que si [they] l’a fait, pourquoi pas moi?

TVLINE | Dans le passé, les concurrents ont parlé de la difficulté de chanter à l’intérieur de ces costumes. Quelle a été votre expérience avec Mouse?

Je n’ai eu aucun problème à y chanter. La seule chose dont j’étais très conscient était le mouvement de cette tête. C’était assez mobile.

TVLINE | Donc, Mouse a presque perdu la tête à quelques reprises?

[Laughs] Elle l’a bougé un peu.

TVLINE | Avez-vous eu des flashbacks sur Solid Gold, en ce sens que vous étiez à nouveau entouré de danseurs?

Bien sûr que je l’ai fait. Cela m’a ramené à Solid Gold. Les danseurs ont beaucoup dansé autour de ce spectacle et étaient assez bons – tout comme les danseurs de ce spectacle.

TVLINE | Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit à propos de Solid Gold?

Oh mon! La quantité d’invités merveilleux avec qui j’ai eu le plaisir d’interagir et de chanter. Le genre de musique qui avait un spectre très large. Cela m’a donné l’opportunité de pouvoir chanter, rocker, country, tous les genres de musique.

TVLINE | Tant de gens ont repris des chansons que vous avez rendues célèbres. Y a-t-il des reprises de vos chansons au fil des années que vous avez aimées?

Oh ouais, en fait. C’est un compliment quand les gens veulent chanter tout ce que j’ai enregistré. Luther Vandross … quand il a décidé de faire “A House Is Not a Home” … quand vous l’entendez, en ce qui me concerne, c’est la version définitive de cette chanson. Il s’est vraiment fait sien.