[VIDEO] “The Masked Singer” Saison 3: [Spoiler] Est Taco

Bob Saget n’est peut-être pas «le taco friggin», mais maintenant nous savons qui est.

Tom Bergeron, animateur de Dancing With the Stars et America’s Funniest Home Videos, a été révélé mercredi être l’homme à l’intérieur de la coquille de tortilla croustillante de The Masked Singer de Fox. Et Saget a fait ses preuves à côté de Taco en se présentant pour offrir un témoignage amical et chargé d’indices à Bergeron lors d’un segment vidéo diffusé mercredi. (Le château de fruits de mer qui parle? Ouais, c’était le père de Full House lui-même.) (Lire un récapitulatif complet de l’épisode ici.)

Pourtant, aucun des juges n’a deviné que Bergeron était sous la tête de tomate de Taco, malgré sa connaissance de presque tous les membres du jury. «C’était fascinant, car à l’exception de Ken [Jeong] et les juges invités, je connais tout le monde », dit-il à TVLine. “Robin [Thicke] a été sur le spectacle à plusieurs reprises sur Dancing. Jenny [McCarthy Wahlberg] et je reviens en arrière. Nicole [Scherzinger] a remporté Dancing With the Stars. J’ai donc été surpris. La première semaine que j’y étais, Robin est venu le plus près, devinant [Bob] Saget. Saget et moi envoyions des SMS. J’ai dit: “Bob, quoi, pensent-ils que vous avez rétréci à 5’9” soudain? “”

TVLine a rattrapé Bergeron mercredi pour discuter de son expérience de chanteur masqué, y compris un épisode de rafraichissement «rafraîchissant». Voici ce qu’il avait à dire:

TVLINE | Je dois vous dire: je vous ai écouté chanter et je me suis dit: “Je connais cette voix, mais je ne sais pas trop qui c’est.” Ensuite, vous avez commencé à interagir avec les juges, et c’est à ce moment que j’ai su que c’était vous.

Sans blague. Vraiment?

TVLINE | La cadence des plaisanteries était tout ce que vous. Étant donné que les gens connaissent si bien la façon dont vous parlez à la télévision, saviez-vous que vous essayiez de cacher cela ou de le changer?

C’est intéressant que vous disiez cela, parce que c’était la seule chose dont je ne m’inquiétais pas. J’étais plus préoccupé par certains des gestes physiques dont on m’a dit que j’étais enclin. Et heureusement, pas mal de membres de l’équipe de production de Masked Singer étaient sur Dancing. Je parlais avec l’un des producteurs, il me mettait en garde: «Tu laisses toujours tomber ton micro sur le côté quand Erin [Andrews, Dancing With the Stars co-host] est en train de parler. Et Joe Buck, en fait, sur Fox Sports, l’avait noté. J’en étais complètement inconscient. Je devais être si prudent. Je pensais tellement aux trucs physiques, que je n’ai pas pensé à m’inquiéter de la cadence de mes paroles. Fait intéressant, il y a un gars qui travaille pour iHeartRadio à New York qui fait quelque chose sur YouTube à propos de Masked Singer, et il corrige la hauteur des gens quand ils parlent à Nick… Il a corrigé la hauteur, et mec, tu m’as eu! [Laughs]

TVLINE | Vos choix musicaux étaient assez différents les uns des autres. Quelle aurait été ta prochaine chanson?

Je leur ai dit, si j’avais survécu dans le Super 9, je voulais retourner plus dans ma zone de confort, faire quelque chose dans la gamme Harry Connick Jr., Sinatra, Bublé. Le plus drôle, pour moi, c’est que nous avons tourné le deuxième spectacle – le «Bossa Nova Baby» – des heures après le tournage du premier spectacle. Et je n’ai même pas eu le temps de me réjouir du succès de la première parce que je paniquais à propos des paroles, essayant de me souvenir des paroles de “Bossa Nova Baby”. À tel point que j’ai oublié tous les pas de danse. Quand je l’ai regardé, j’étais d’accord avec le son du chant, mais je ressemblais à un Taco FrankenElvis. [Laughs]

TVLINE | je ne serait pas d’accord avec cela, mais c’est un visuel drôle.

Bien merci. Vous êtes trop gentil.

TVLINE | Drew Carey – AKA Llama – était également sur Dancing With the Stars. Mais d’après ce que je sais de cette émission, vous ne saviez pas que vous étiez sur la scène sonore.

Non. Et c’est la chose – et encore une fois, beaucoup de ces gens sont des gens avec qui j’ai travaillé au fil des ans. Ils sont si bons pour garder même les différents candidats anonymes. Le personnel ne faisait référence à moi que comme «Taco». Le personnel avec qui je travaillais il y a des années, et pendant des années, ne m’appellerait pas «Tom». C’était si difficile parce que le spectacle a été tourné sur la même scène sonore où nous faisons Dancing With the Stars. L’équipage, les agents de sécurité et les services d’artisanat – ils sont tous amis. Et je devais simplement passer à côté d’eux dans mon sweat à capuche et ma visière réfléchissante.

TVLINE | Vous avez le don de désamorcer les moments tendus ou nerveux dans Dancing With the Stars. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez ressenti le besoin de vous calmer?

Ouais. Il y a eu une fois dans le deuxième spectacle, quand j’étais plus préoccupé par les paroles et j’étais convaincu que j’allais les oublier, que cela déclenchait un peu la claustrophobie. Alors j’étais dans les coulisses avec ma carapace et ma tête de tomate, et j’ai dit: «OK, ralentis. Ralentissez.” Je n’ai pas l’habitude d’être nerveux, pour être honnête avec vous. C’était presque rafraîchissant de ressentir un niveau d’anxiété que je n’avais pas connu depuis assez longtemps.

TVLINE | Pensez-vous que vous retiendrez quelque chose de cette expérience la prochaine fois que vous serez confronté à un concurrent tremblant de Danse avec les étoiles?

Je suis toujours très conscient, surtout dans ces premiers épisodes, de faire des bêtises lors de la répétition générale. Je pense que nous sommes assez connus pour avoir plus de répétitions générales cotées R. L’objectif initial pour moi était de les détendre. Pour leur donner un peu de distraction de l’anxiété. J’ai donc acquis pour eux un nouveau niveau d’empathie viscérale. [Laughs]

TVLINE | Quel genre de taco étiez-vous? Ce n’était pas clair. Viande? Veggie? Poisson?

Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que j’étais un taco non comestible. [Laughs] Je pense que c’est la meilleure façon de me décrire.