[VIDEO] «The Resident» accueille la réunion «Revenge» – Connor Paolo

HISTOIRES CONNEXES

Qui savait que le mémorial de Chastain Park était vraiment situé dans les Hamptons?

L’épisode de ce soir de The Resident (Fox, 8 / 7c) mettra en scène une mini-réunion de vengeance, alors que la star invitée Connor Paolo – qui a joué Declan Porter dans le drame ABC – partage à nouveau l’écran avec Emily VanCamp.

Dans notre aperçu exclusif de l’heure, intitulé «Système de soutien», Paolo dépeint Isaac, un bénévole avec un programme local de sensibilisation des sans-abri qui commence à montrer des signes de maladie (à savoir une toux, ce qui inquiète même les personnages fictifs en ces temps de coronavirus) . Nic veut que Isaac soit vérifié à Chastain, mais étant donné sa franchise d’assurance, Isaac hésite à se faire soigner.

Ailleurs dans l’épisode, The Resident poursuivra son intrigue étrangement pertinente sur les superbactéries, alors que le Dr Cain recrute Ezra pour l’aider à garder l’épidémie potentielle secrète. Pendant ce temps, la situation du gendre de Kit continue de s’aggraver.

Alors que la crise réelle des coronavirus se poursuit, arrêtant la production de plus de 100 séries (dont The Resident), le drame Fox était l’une des nombreuses émissions pour faire don de fournitures médicales et d’équipements de protection individuelle aux hôpitaux locaux. Le casting du résident a également filmé un appel à l’action (que vous pouvez regarder ci-dessous), demandant aux téléspectateurs de prendre au sérieux la distanciation sociale pendant la pandémie et de donner des masques de protection aux hôpitaux si possible.

Le résident filmait l’épisode 21 (sur 23) lorsque la production a été arrêtée au début du mois. Il n’y a actuellement aucun mot sur la façon dont l’émission prévoit de naviguer dans une saison potentiellement inachevée.

Regardez notre aperçu exclusif ci-dessus, puis déposez un commentaire avec vos pensées!