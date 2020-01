[VIDEO] “The Thing About Harry” – Film Gay Rom-Com sur Freeform

HISTOIRES CONNEXES

La nouvelle année est à peine lancée, mais Freeform – comme les chaînes de pharmacies du monde entier – attend avec impatience la Saint-Valentin. Dans cet esprit, le réseau câblé a publié vendredi un clip de son film original sur le thème gay V-Day The Thing About Harry.

Le film suit les ennemis du lycée Sam (Jake Borelli, Grey’s Anatomy) et Harry (le nouveau venu Niko Terho), qui sont obligés de partager un trajet en voiture vers leur ville natale du Missouri pour la fête de fiançailles d’un ami. La torsion? Harry est sorti dans les années depuis le lycée; Sam, comme nous l’avons appris dans la vidéo, l’a fait bien plus tôt.

La paire s’est retrouvée coincée à passer la nuit ensemble dans un motel en bordure de route, où nous les trouvons dans l’aperçu ci-dessus. “Alors, tu ne savais vraiment pas?” Se demande Harry en ouvrant une bière. «Je ne l’ai vraiment pas fait», répond Sam, ce qui conduit à une douce conversation sur la façon dont chacun se considérait pendant son adolescence.

“La vérité, c’est que je t’admirais”, dit Harry à son compagnon de voyage énervé. «Vous étiez sorti et viviez dans le Missouri. Moi, j’avais juste trop peur. »

Britt Baron (GLOW) et Karamo (Queer Eye) co-star. Peter Paige (The Fosters) exerce une double fonction: il dirige et apparaît dans le film en tant que colocataire amoureux de Sam, Casey.

The Thing About Harry sera présenté le samedi 15 février à 8 / 7c. Jusque là, parcourez l’affiche officielle ci-dessous, appuyez sur jouer sur le clip en haut de cet article, puis appuyez sur les commentaires: Avez-vous l’intention de passer le week-end de la Saint-Valentin avec Harry et Sam?