[VIDEO] “This Is Us” Saison 4, épisode 16: Randall et Kevin se battent

La colère de Randall contre son frère n’a pas atteint son apogée dans ce petit aperçu exclusif de This Is Us de ce soir (NBC, 9 / 8c) – mais quelque chose frémit définitivement entre les fils de Rebecca.

Comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessus, Randall organise un appel vidéo avec ses frères et sœurs pour discuter d’un nouveau plan d’attaque pour la maladie d’Alzheimer récemment diagnostiquée de Rebecca. Après tant de recherches qu’il est «à mi-chemin de l’école de médecine», Randall suggère fortement que Mama Pearson s’inscrive à un essai clinique de neuf mois, apparemment en hospitalisation.

Oh, et c’est à St. Louis.

“Je voudrais votre aide pour l’embarquer”, a déclaré Randall à Kate et Kevin, qui sont surpris – c’est le moins qu’on puisse dire – qu’il pense que déraciner Rebecca est le meilleur choix en ce moment. “Vous ne pensez pas que tout cela est un peu prématuré?” Kevin se demande, tandis que Kate souligne que leur maman «vient de recevoir un diagnostic». Mais Randall continue, et pendant qu’il parle, vous pouvez voir Kevin devenir de moins en moins à l’aise avec l’idée de déplacer Rebecca de sa maison en Californie.

“C’est fou, non?” Demande Kev à Kate. “C’est fou.” Elle souligne que la décision appartient en dernier ressort à Rebecca, et Randall est d’accord – même si vous pouvez commencer à ressentir l’animosité que nous avons entrevue lors de sa première visite avec un thérapeute dans l’épisode précédent. Quelles sont les chances que cette conversation soit le début de la rupture qui fait que Randall et Kevin cessent de parler avant le 40e anniversaire des Big Three?

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour regarder l’appel tendu se dérouler, puis appuyez sur les commentaires: Souhaitez-vous soutenir le plan de Randall?