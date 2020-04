[VIDEO] «Tiger King»: Joe Exotic sur «Stephen Colbert» – Thomas Lennon

Jeudi, Thomas Lennon de Reno 911 a fait ses débuts ce qui pourrait devenir son rôle le plus en vue: Joe Exotic de Tiger King.

Lennon est apparu dans The Late Show avec Stephen Colbert dans le rôle de CBS, éleveur / abuseur de gros chats. Exotic est venu à Colbert par satellite depuis la prison, où il “purge actuellement 22 ans de distanciation sociale ordonnée par le tribunal”. (En réalité, il faut noter que Joseph Allen Maldonado-Passage a été reconnu coupable de 17 chefs d’accusation fédéraux de maltraitance d’animaux et de deux chefs de meurtre pour location.)

“Cela a été comme un défilé de merde sur Prune Avenue, et je suis le dang roustabout qui a reçu le scoopeur de caca”, a déclaré Joe Exotic de Lennon à propos de son séjour en prison. “Mais laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur: Ne vous contentez pas de siffler dans ma soupe et appelez-la minestrone, Chris Meloni! Parce que je dis depuis tant de Lunes de Soleil au Frye qu’une grande pluie va venir, et une grande pluie arrive, et ça va être une pluie violette.

“C’est de la pluie violette, donc ça va avoir Prince et ça va manger ces gens violets”, a-t-il expliqué. “Et si vous voulez savoir quelque chose sur les gens qui mangent, demandez à Carole Baskin!”

Plus tard, Colbert a demandé au faux exotique s’il était correctement représenté dans les docuseries. “Il y a eu beaucoup de rhubarbe géniale cueillie dans le patch Ted Sarandos, et une partie me fait ressembler à un monstre freakazoid frit au poulet qui est plus fou que Downtown Encyclopedia Brown”, a-t-il répondu. «Eh bien, laissez-moi vous dire ceci: ce n’est qu’un seau de 12 pièces d’un colonel de bouchées de bologne frites, d’accord? Je suis en fait un mulet très terre-à-terre, bourré de pistolets, ayant un mari double, une joie de vivre et un amour des cigarettes américaines. ” (Joe Exotic de Lennon dit qu’il ne saurait réellement s’il a été correctement représenté par Netflix. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une chance de tigrer Tiger King, il a répondu: “Non, parce que la nation aryenne contrôle la télécommande”, et en tant que telle ” ils ont regardé les rediffusions de The Masked Singer. “)

Dans un récent sondage TVLine, Lennon est arrivé à la neuvième place parmi les 10 choix de casting potentiels pour jouer Joe Exotic, après avoir recueilli seulement quatre pour cent des voix – mais maintenant que vous l’avez vu dans le rôle, changeriez-vous votre vote? Regardez la vidéo ci-dessus, puis sonnez dans les commentaires.