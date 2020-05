VIDÉO: Un bébé éléphant tendre éperonne des touristes amusants

Le petit a montré qu’il pouvait se défendre

Les éléphants sont un animal magnifique. Ils ont un charme particulier que les humains nous trouvons drôle et tendre. Leurs longs tubes et leurs grandes oreilles nous donnent envie de les voir depuis notre enfance. C’est l’un des animaux les plus visités dans les zoos du monde.

Étant une attraction de la nature, il n’est pas surprenant que chacun que nous voyons un, lnous avons notre appareil photo ou notre téléphone avec des centaines de vidéos ou de photos de cet animal étonnant.

En 2012, un groupe qui a visité un safari en Zambie a réussi à capturer une vidéo où un bébé éléphant, malgré sa petite taille, a défendu son territoire contre les touristes.

La vidéo a été enregistrée dans le Mfuwe Lodge of Luangwa National Park, refuge de 9 000 km² de territoire protégé. Dans le parc, il y a plus de 60 espèces de mammifères et 400 espèces d’oiseaux protégés. Des animaux tels que des lions, des zèbres et bien sûr, des éléphants coexistent sur place.

Les éléphants sont généralement de les animaux les plus respectés quand ils peuvent être trouvés dans leur environnement naturel. Leur grande taille et leurs défenses en font un match pour tout autre animal qui ose se rapprocher de leur troupeau. Être des animaux grégaires, ils portent généralement leurs petits avec le reste du troupeau et ils font tout ce qu’il faut pour les défendre.

Les touristes qui ont enregistré la vidéo visitaient le parc quand un bébé éléphant a montré qu’il n’avait besoin d’aucune défense l’un des plus grands du troupeau.

Les assistants ils enregistraient au loin un troupeau d’éléphants qui ont été trouvés pendant la visite et ont pu voir deux petits éléphants. L’un des deux bébés éléphants a remarqué les touristes et courut rapidement vers la voiture pour la frapper. Au rire et à la surprise des touristes, le petit éléphant s’est retiré pour repartir avec le reste du troupeau.

La vidéo a été publiée sur YouTube, où Il a atteint plus de 2 millions de vues. Ces images rappellent que la nature ne nous a été prêtée et que la terre c’est à la fois la leur et la nôtre.

Partagez cet adorable bébé éléphant et sa façon de défendre sa terre pour égayer la journée de vos amis.