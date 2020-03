Vie saine! Ces petits déjeuners riches et sains vous feront lever vos défenses dès le matin

Si vous voulez que votre système soit à l’abri du matin, consommez ces petits déjeuners sains et délicieux et relevez immédiatement vos défenses!

28 mars 2020

Augmenter les défenses du système immunitaire ne signifie pas que nous devons toujours boire du jus d’orange, ni vivre asservis en prenant des compléments alimentaires. Le moyen le plus sain et le plus efficace consiste à suivre une bonne alimentation dès la première heure de la journée.

Ici, nous partageons quelques recettes saines à mettre en pratique aujourd’hui. Commençons!

Oeuf mexicain

Il s’agit d’une recette qui contient des aliments riches en vitamines qui aident à améliorer le travail du système immunitaire. Sa préparation est très simple: faire sauter ½ tasse de tomate hachée dans une poêle, couper un oignon en petits morceaux et ajouter 1 ou 2 poivrons serrano en dés. Ajouter 2 oeufs à ce mélange, assaisonner de sel et de poivre au goût et Bon appétit!

Jus anti virus Repowered!

Ce jus puissant est antioxydant et anti-inflammatoire, il contient également des vitamines A, B, C et E, ainsi que des fibres et du fer.

Pour cela, vous avez besoin de: 3 carottes moyennes. 1 pomme rouge, betteraves, céleri et citron. Écraser les 3 carottes moyennes, ½ pomme rouge, ½ betterave, 1 brin de céleri et le jus d’un citron. Buvez le jus de citron sans le filtrer, mais si la saveur est très forte, ajoutez 2 oranges pour le sucrer

Crêpes aux amandes

Saviez-vous que les amandes stimulent les niveaux de leucocytes afin qu’elles nous défendent des bactéries et des virus! Alors qu’attendez-vous? Mangez-les pendant la journée! et rester en bonne santé.

Comment les préparer: Mélanger une tasse de farine d’amande, 2 œufs, 1 cuillère à soupe de beurre, l’essence de vanille, ½ de bicarbonate de soude et 3 cuillères à soupe de lait d’amande. Ensuite, versez le mélange dans une poêle chaude comme des petits pains et régalez-vous de vos fruits rouges préférés.