Vikings: Netflix lance les 10 premiers chapitres de la saison 6

Tout a un début et une fin, comme c’est le cas de la célèbre série de The History Channel “Vikings” qui, après 5 saisons réussies et passionnantes, le sixième et dernier volet de la série est sorti sur la chaîne Fox, cependant Heureusement, les 10 premiers chapitres de ce qui sera le point culminant d’une histoire aussi intéressante sont finalement arrivés sur Netflix.

Les Vikings reviennent pour dire au revoir avec la première de leur sixième et dernière saison. La série dramatique réussie commence cette étape par un premier chapitre de deux heures. La série nordique comprendra 20 chapitres, divisés en deux parties; La deuxième partie sera disponible sur Netflix plus tard cette année.

Selon la bande-annonce qui a lancé la série en novembre dernier, les fils de Ragnar Lodbrok, Björn et Lagertha, feront face au pouvoir et à la conquête, après avoir sauvé Kattegat de la main d’Ivar.

La vengeance, le drame et le chaos ont été les protagonistes de la fin de la cinquième saison. La sixième saison revient donc après la bataille entre les frères, qui a laissé Bjorn comme vainqueur et comme héros devant les gens qui ont été pendant si longtemps sous le gouvernement tyrannique d’Ivar.

En tant que nouveau chef de Kattegat, Bjorn a du mal à remplir les chaussures de son défunt père en tant que roi, fait face à plusieurs dilemmes et lutte contre l’idée que le pouvoir éclipse la morale.

N’oublions pas que Vikings est une série télévisée créée par Michael Hirst pour la chaîne de télévision The History Channel, la série est basée sur les histoires légendaires de Ragnar Lodbrok, reconnu comme l’un des premiers rois de Suède et du Danemark, au cours du VIIIe siècle . En 2013, la première saison a été diffusée, suivie de trois autres.

Le 1er février 2017, le dernier chapitre de la quatrième saison a été diffusé. Les producteurs ont annoncé une cinquième saison de vingt épisodes, sortie le 29 novembre 2017.

Bien que les aventures de Ragnar Lothbrok se terminent, les fans de Viking ont beaucoup à célébrer depuis que Michael Hirst, créateur de la série, a confirmé il y a quelque temps qu’il y aurait un spin-off – par Netflix – intitulé Vikings: Valhalla

Cette suite aura lieu 100 ans après les batailles de Ragnar Lothbrok et de ses enfants et comportera 24 épisodes. Parmi les personnages qui feront partie de l’intrigue figurent Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir, le roi Guillaume le Conquérant et Harald Harada.

