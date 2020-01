«Vikings», saison 6, épisode 7 – Katheryn Winnick présente les funérailles

HISTOIRES CONNEXES

Une des funérailles les plus épiques des Vikings est à parts égales chaudes (comme dans le feu)… et froides (comme dans la glace).

Ce qui suit contient des spoilers de l’épisode du 8 janvier de Vikings.

Dans le sillage de la mort tragique de Lagertha dans la saison 6, épisode 6 de la saga Histoire, ce mercredi à 10 / 9c, il sera temps d’inaugurer la jeune fille du bouclier et la reine unique dans les couloirs des dieux. Et dans l’aperçu exclusif ci-dessus, vous obtenez un petit avant-goût de l’apparat impliqué.

“[Series creator] Michael Hirst a écrit cette belle [funeral] avec toutes les filles du bouclier tirant [the floating pyre] à travers la neige cassée, donc je peux aller à Valhalla », a expliqué Winnick à TVLine.

Bien que l’actrice elle-même ne soit pas couchée à l’intérieur dudit navire, «Je suis venue sur le plateau parce que je [the next episode] et c’était tellement surréaliste parce que je suis vraiment entré dans mes propres funérailles. C’était bizarre de voir la prothèse me coucher là-bas », a-t-elle poursuivi. “Même si je n’ai pas eu de larmes dans ma scène finale réelle, je n’ai pas pu durer [at the funeral shoot] parce que j’aurais été en larmes. Voir tout le monde à vos funérailles et vous vous regardez vous-même est une expérience hors du corps. “

Winnick a également laissé échapper qu’un discours incroyablement émouvant que Bjorn (Alexander Ludwig) prononce lors des funérailles de sa mère n’a presque pas eu lieu. «À l’origine, il n’était pas écrit pour faire partie de mes funérailles, croyez-le ou non. Il n’a eu aucun discours, rien », a-t-elle dit. (Un représentant de l’histoire confirme que Hirst “a joué avec certains scénarios mais s’est vite rendu compte que Bjorn devait être là et devait faire un discours.”) Comme l’a dit Winnick, “C’était si important pour son arc, surtout à cause de l’endroit où il va aller.’

Est-ce que Lagertha, comme elle l’a épousé de façon romantique, se réunira en fait à l’écran avec Ragnar dans l’au-delà? Syntonisez mercredi à 10 / 9c, pour “The Ice Maiden”, pour la réponse à cela.

