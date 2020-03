Vin Diesel a confirmé un spin-off féminin «rapide et furieux»

Alors que les films Fast and Furious sont devenus plus sauvages et plus stupides, la blague veut que le seul endroit où Dominic Toretto et sa compagnie soient partis est l’espace. La franchise vise à prouver que ce n’est pas vrai.

Après avoir connu un succès considérable avec le film dérivé de l’an dernier Hobbs & Shaw. Universal envisage une nouvelle spin-off axée sur les femmes de la franchise. Même aussi centrés sur les hommes que les films F&F ont tendance à l’être, cela pourrait bien fonctionner.

Les films «Fast and Furious» ont toujours évolué

Vin Diesel | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Que les films Fast et Furious veuillent se ramifier ne devrait pas être une surprise, car les films ont changé d’orientation presque depuis le début. Les trois premiers étaient des films de course de rue, mais le troisième film, Tokyo Drift, a vu la franchise prendre un ensemble de personnages complètement différent de celui des deux premiers films. Tokyo Drift n’a pas attiré beaucoup d’attention à l’époque, mais il a présenté Justin Lin, qui est devenu le réalisateur de la série pour quatre films consécutifs.

Après avoir réuni Vin Diesel avec les autres personnages de Fast & Furious en 2009, Lin a préparé le terrain pour que la franchise devienne quelque chose de similaire à la franchise James Bond pour une nouvelle génération.

À partir de Fast Five, la série n’est plus devenue une course de rue, mais des braquages ​​élaborés, la famille Toretto faisant équipe pour aider Dwayne Johnson à faire tomber divers réseaux criminels. À partir du moment où Ludacris a déclaré: «Ils ont obtenu un tank», tous les paris ont été annulés.

Ce n’était donc qu’une question de temps avant que la franchise ne s’éloigne dans de nouvelles directions. L’été dernier, le film s’est concentré sur les ennemis de Dwayne Johnson et Jason Statham. Il n’a pas rejoint le club d’un milliard de dollars comme les deux précédents films Fast and Furious, mais Hobbs et Shaw ont suffisamment bien performé pour qu’Universal se rende compte qu’ils pouvaient s’étirer avec cette série.

Vin Diesel dit que le film entièrement féminin est bon pour aller

Rien n’est encore définitivement défini, mais Motor Authority cite une interview dans laquelle Diesel a déclaré: «J’ai créé une spin-off féminine. Et ce script arrive le mois prochain, alors nous verrons. »

Il a identifié Nicole Perlman, Lindsey Beer et Geneva Robertson-Dworet comme co-auteurs du scénario. Perlman a écrit pour Guardians Of the Galaxy pendant que Beer travaillait sur Sierra Burgess Is a Loser, et les crédits de Robertson-Dworet incluent Captain Marvel et Tomb Raider.

Le casting de ce film entièrement féminin n’a pas été fixé, mais surtout pour une franchise très axée sur le regard masculin, la série a toujours inclus des personnages féminins forts. Michelle Rodriguez, qui a joué dans la plupart des films, est un pari sûr, et avec Jordana Brewster de retour pour le neuvième film, elle pourrait être persuadée de jouer également dans la version entièrement féminine.

Les cinéastes sont également susceptibles de regarder Vanessa Kirby, qui a fait forte impression à Hobbs et Shaw, et il n’est pas inconcevable que le méchant de Charlize Theron puisse revenir.

Ce film présenterait probablement également des visages féminins qui sont nouveaux dans la franchise. Eva Green, peut-être? Ou que diriez-vous de Rebecca Ferguson du film Mission: Impossible? Les possibilités sont nombreuses.

Les femmes ont été bonnes pour le box-office

Chaque fois qu’une franchise de cinéma normalement dominée par des hommes obtient une solide avance féminine, les pires trolls sur Internet se plaignent. Cela montre simplement que les films fonctionnent. Nous avons déjà vu Birds of Prey de Cathy Yan, et cette année seulement nous apportera trois autres films d’action dirigés par des femmes: Black Widow (Cate Shortland) Wonder Woman 1984 (Patty Jenkins) et The Eternals (Chloe Zhao).

Et si ce n’est pas un signe des temps, considérez No Time to Die, le dernier virage de Daniel Craig en 007, le 10 avril. La série Bond a été à plusieurs reprises accusée de chauvinisme et de sexisme rampants au cours de ses 58 années dans les théâtres, il est donc une grosse affaire que No Time to Die a reçu un polissage de script de la renommée de Phoebe Waller-Bridge of Fleabag. C’est la première fois qu’un film Bond a une écrivaine.

Reste à savoir si le prochain James Bond est une femme, mais les femmes Fast et Furious se trouvent déjà en bonne compagnie. Le neuvième film, appelé simplement F9, sortira le 22 mai, Lin revenant au fauteuil du réalisateur pour la première fois depuis Fast & Furious 6.