Vin Diesel a une opinion dramatique sur ‘Furious 7’

L’une des raisons pour lesquelles les fans comme Vin Diesel est qu’il n’est pas du tout subtil. L’homme est rempli de largesses, que ce soit dans sa personnalité démesurée ou dans les films démesurés qu’il réalise.

Tout cela considéré, il n’est pas surprenant qu’il dise que Furious 7 a l’un des meilleurs moments de l’histoire du cinéma. C’est de l’hyperbole et Diesel le sait – mais il y a une sincérité, étant donné que Furious 7 lui est particulièrement personnel.

«Furious 7» a triomphé de la tragédie

Après que la franchise Fast and Furious a atteint son rythme de croisière, le septième film de la série s’annonçait comme le plus grand et le meilleur à ce jour, comme chaque nouvelle entrée dans la franchise est censée l’être.

La série avait un nouveau réalisateur après que le directeur de longue date Justin Lin se soit retiré pour James Wan, qui a fait les films Conjuring et plus tard, Aquaman. La tragédie a coupé le vent des voiles de tout le monde lorsque Paul Walker est décédé dans un accident de voiture sans rapport avec le film.

Face à la perte de l’une des stars de la série, Universal a retardé la sortie du film d’un an pour permettre au casting et à l’équipe de pleurer et de donner à la production le temps de terminer les scènes que Walker n’a pas eu la chance de voir. terminer. Cela a été accompli avec une combinaison de CGI et de doubles, dont le frère de Walker, Cody.

Le résultat a été ce qui est toujours le film le plus rentable de la franchise et le premier à avoir réalisé plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. Le huitième film, Fate of the Furious, a également rejoint le club d’un milliard de dollars. Les films avaient toujours joué rapidement et librement avec les lois de la physique, mais Furious 7 l’a propulsé vers de nouveaux sommets, avec une voiture sautant entre les gratte-ciel.

Quel est le grand moment de “Furious 7” Diesel?

Aussi spectaculaire que ce moment puisse être, ce n’est pas celui auquel Diesel a fait référence dans une récente interview. Le moment est la fin, qui montre le personnage de Walker qui part littéralement vers le coucher du soleil. . a cité Diesel disant:

«Ce fut un moment très difficile. Mais il y avait un certain réconfort dans le fait que nous avons pu nous protéger du caprice naturel d’un producteur ou de quiconque pour dire: “ Eh bien, maintenant, vous allez venger le personnage ” et l’utiliser comme intrigue et nous avons pu faire quelque chose de si beau et de si classe. Ce pourrait être le meilleur moment de l’histoire du cinéma. Pas seulement dans ma carrière mais dans l’histoire du cinéma. Les hommes du monde entier, tout le monde a pu pleurer, mais les hommes de la planète pour la première fois de l’histoire ont pu pleurer »

Le destin des furieux ne présentait pas du tout la famille de Walker, bien que le neuvième film de la série était en mesure de changer cela avec le retour de Jordana Brewster, qui jouait la sœur de Diesel et la femme de Walker, et qui avait manqué le huitième film. Cependant, le destin a décidé de décider quand nous pourrions voir le film.

Vin Diesel a été emporté par des problèmes de pandémie

F9 devait sortir en mai et était l’un des premiers films de la saison de cinéma d’été 2019. Ensuite, la pandémie de coronavirus s’est intensifiée et les sorties de films ont été retardées ou suspendues pour une durée indéterminée. Universal a fait le plus long retard, poussant F9 presque un an jusqu’en avril 2020, une fente qui avait été libérée par le 10e film Fast and Furious.

En l’occurrence, Diesel a également joué dans Bloodshot, l’un des films qui a ouvert le week-end dernier avant que les cinémas ne commencent à fermer en masse.

Il a fait 9 millions de dollars au box-office, alors le studio derrière ce film, Sony, a décidé de le pousser vers la vidéo à la demande, comme Universal l’a fait avec The Hunt, qui a ouvert le même week-end, et comme Disney le fait avec Onward, son Film Pixar qui a eu du mal au box-office avant même la pandémie.

“Nous ressentons tout l’amour et l’anticipation que vous avez pour le prochain chapitre de notre saga”, a déclaré la star de la franchise Vin Diesel à propos de F9 dans un communiqué. “C’est pourquoi il est particulièrement difficile de vous faire savoir que nous devons déplacer la date de sortie du film. Il est devenu clair que tous nos fans du monde entier ne pourront pas voir le film en mai. Bien que nous sachions qu’il est décevant de devoir attendre un peu plus longtemps, cette décision est prise avec la sécurité de tous comme priorité. »