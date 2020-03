Vin Diesel confirme les plans de Valiant Cinematic Universe après une injection de sang

Vin Diesel confirme les plans de Valiant Cinematic Universe après Bloodshot

le Rapide et furieux la franchise approche peut-être de sa fin, mais Vin Diesel a peut-être trouvé son prochain chèque de paie régulier sous la forme de Injecté de sang, qui avait été initialement annoncé comme point de départ d’un éventuel univers cinématographique axé sur les personnages de Valiant Comics. Avec Paramount prenant les droits pour Présage, il semblait que ces plans étaient en difficulté, mais l’acteur de 52 ans a confirmé qu’il restait des discussions ouvertes pour les futures franchises dans son effort de super-héros solo (via The Playlist).

Dans une interview avec Superhero Fanatic, Diesel a confirmé qu’il y avait de l’espoir pour Injecté de sang pour décoller et générer de futurs versements et que son film a laissé beaucoup de place pour présenter d’autres héros et méchants Valiant sur grand écran.

“Je pense que [[Injecté de sang] est qu’il ouvre la porte à tous», A déclaré Diesel. “Je pense que vous allez tous les voir. Je pense que si vous êtes un fan de Valiant Comics, alors vous allez être ravi d’entendre – et je pense qu’ils vont attendre la sortie du film – mais ils vont commencer à publier dans la presse tous des bandes dessinées Valiant qui entrent dans l’univers cinématographique. Ça va être très excitant.“

Bien que la clarification de Diesel que le studio va attendre pour voir comment ce film se déroule est juste, Injecté de sang a quelques obstacles majeurs à surmonter, car les premières critiques du film n’ont rien fait d’autre que de faire l’effort pour ses séquences d’action terne, pauvre scénario de Jeff Wadlow (Fantasy Island) et Eric Heisserer, nominé aux Oscars (Arrivée) et histoire générique. De plus, il ne devrait s’ouvrir qu’à 10 millions de dollars au box-office, et compte tenu de son budget de production de 45 millions de dollars – avec un coût de marketing plus que probable double – ce n’est pas une petite colline à dépasser.

Créé par Kevin VanHook, Don Perlin et Bob Layton, Injecté de sang raconte l’histoire d’un ancien soldat, Ray Garrison, tué et ramené à la vie avec des améliorations technologiques grâce à Rising Spirit Technologies, remplissant son corps de milliards de nanobots. Cela lui permet d’être le soldat parfait en guérissant des blessures, en changeant de forme et même en interagissant avec la technologie. Ray, alias Bloodshot, souffre d’une perte de mémoire totale et a du mal à se reconnecter avec qui il était tout en apprenant quelle sorte d’arme il est devenu, avec l’aide d’un groupe d’autres combattants augmentés connus sous le nom de tronçonneuse.

Le casting étoilé comprend Vin Diesel (Rapide furieux séries, xXx série) dans le rôle-titre, Toby Kebbell (L’aube de la planète des singes), Sam Heughan (Outlander), Eiza Gonzalez (Baby Driver), Talulah Riley (Westworld), Johannes Haukur Johannesson (Jeu des trônes), Lamorne Morris (Nouvelle fille, Soirée jeu), Guy Pearce (Prométhée) et Alex Hernandez (Irréel).

Le long métrage est réalisé par Dave Wilson, qui a travaillé avec Dead Pool réalisateur Tim Miller au Blur Studios, réalisant des cinématiques pour les jeux vidéo, y compris Halo 2, Effet de masse 2 et Bioshock Infinite. Heisserer, écrivain nominé aux Oscars (Arrivée, La chose) a écrit le script du film, ainsi qu’une autre des fonctionnalités de Sony / Valiant, Présage.

Diesel sera réuni avec le producteur Neal Moritz, avec qui il a collaboré à la fois Le rapide et le furieux franchise et le premier xXx film. Les autres crédits de Moritz incluent 21 Jump Street et Je suis une légende, plus un autre film de super-héros avec Le frelon Vert.

Le film sortira en salles le 13 mars 2020.