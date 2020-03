Vin Diesel confirme qu’il travaille sur une suite au dernier chasseur de sorcières

Vin Diesel a construit toute sa carrière en jouant dans des franchises, et il semble assez heureux de le faire aussi longtemps qu’il le peut. En plus de jouer Dominic Toretto dans huit des neuf films Fast and Furious, ainsi que le court métrage Los Bandoleros de 2011 qu’il a également écrit et réalisé, l’homme de 52 ans a également enfilé les lunettes de Richard B.Riddick pour trois longs métrages, un court, une retombée animée et deux jeux vidéo, a présenté les deux tiers de la série XXX en tant que Xander Cage et a exprimé Groot pour deux films Gardiens de la Galaxie, deux Avengers et Ralph Breaks Internet.

La star de l’action à gorge graveleuse semble contente de continuer à reprendre les mêmes rôles tant que les fans sont à bord, une décision de carrière qui est sans doute en partie motivée par le fait que beaucoup de ses efforts hors franchise n’ont pas tendance à se bien avec les critiques ou au box-office. En fait, il faudrait remonter plus de 20 ans pour trouver la dernière fois que Diesel a fait trois films d’affilée où il n’a pas joué l’un des personnages énumérés ci-dessus.

Un de ses efforts les plus récents a été Le dernier chasseur de sorcières, qui a été clairement conçu avec l’intention de lancer une autre franchise dirigée par Diesel, mais a souffert de critiques largement négatives et n’a pas réussi à atteindre 150 millions de dollars dans le monde, une mauvaise performance pour un projet avec un budget de 90 millions de dollars. Cependant, dans une récente interview, l’acteur a révélé qu’une suite est officiellement en préparation, malgré la déception commerciale qui a accueilli le premier épisode.

“Quand un dernier chasseur de sorcières sort et que cela ne détruit pas le box-office, vous, selon l’ancienne pensée, diriez:” Eh bien, je devrais peut-être me concentrer sur autre chose “. Mais de nos jours, ce qui est fascinant, c’est que les films vous trouvent d’une manière ou d’une autre… Quand les gens me disent qu’ils aiment Witch Hunter, et qu’ils veulent voir Michael Caine et j’en passe à un autre, je dis: «Wow!». Lionsgate vient et dit: «Nous mettons un écrivain pour le prochain… Et ce n’est que récent, soit dit en passant. Mais c’est drôle que vous ayez mentionné Last Witch Hunter parce que je suis en réunion avec Lionsgate, et ils créent activement la suite de The Last Witch Hunter. “

Beaucoup de gens ont probablement oublié que Le dernier chasseur de sorcières même existé, il semble donc surprenant que Lionsgate semble si désireux de commencer un suivi, bien que peut-être le blockbuster fantastique ait une base de fans vocaux que personne ne connaît. En tout cas, Vin Diesel a déjà ri face au Coronavirus, il n’est donc pas surprenant d’entendre qu’il commence une suite d’un film que le public ne demande pas exactement.